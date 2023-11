Marques Brownlee ha spoilerato l'autonomia del Tesla Cybertruck?

Oggi 30 novembre 2023 è il giorno in cui Tesla consegna finalmente il Cybertruck ai clienti, dopo un'attesa durata 4 anni. Alcuni dettagli relativi alla vettura non sono ancora noti, Marques Brownlee però potrebbe aver spoilerato l'autonomia.

Il noto influencer del mondo tech ha postato su X una foto inequivocabile: si è seduto al volante di un Cybertruck. Non un prototipo ma una versione di serie, identica a quella consegnata ai primi fortunati clienti. La foto ritrae sostanzialmente il particolare sterzo del pick-up elettrico, sul bordo destro però si nota una cifra: 265 mi. Sembra che sul Cybertruck la capacità della batteria venga indicata da 10 grandi barrette (1 barretta = 10%) più altri piccoli pixel (1 pixel = 1%), Brownlee dovrebbe dunque essere alla guida di un veicolo al 91%.

Dando per buono questo calcolo, al 100% il gigantesco pick-up di Elon Musk dovrebbe offrire 291 miglia di autonomia, ovvero 468 km. Ovviamente si tratta solo di supposizioni e calcoli fantasiosi, non sappiamo su quale stile di guida e condizioni sia stata calcolata quella cifra dal veicolo, possiamo però immaginare che il Cybertruck abbia un'autonomia EPA di 300 miglia, circa 480 km. Non male per un veicolo di questa stazza, anche se questo dovrebbe riguardare il modello top di gamma, non la baseline, infatti solo il Cybertruck più costoso è disponibile al lancio.

Tornando indietro nel 2019, Elon Musk aveva promesso una variante da 500 miglia di autonomia, ovvero 800 km, non sappiamo però se questa versione vedrà mai la luce. A metà 2023 un rumor ha affermato che Tesla fosse intenzionata a saltare per il momento il modello da 500 miglia per concentrarsi su quello da 350, è però possibile che in futuro Elon Musk riesca davvero a creare il suo "Cybertruck Long Long Range", magari con motore singolo e batteria top di gamma. Vedremo prossimamente, nel frattempo aspettiamo nuovi dettagli in merito al lancio del Cybertruck: una volta in mano agli utenti sapremo praticamente tutto.