Per Marques Brownlee il Rivian R1S è il miglior SUV attualmente in circolazione

Quel è il miglior SUV al momento in circolazione? Secondo Marques Brownlee, uno dei migliori youtuber in circolazione nonché fra i più attendibili, la risposta sembrerebbe essere la Rivian R1S: scopriamo perchè.

La Rivian R1S non rientra fra le fila dei SUV-Supercar, gli Sport Utiliy Vehicle che superano i 300 km/h, ma rappresenta senza dubbio un'ottima vettura, e lo conferma MKBHD, che ha avuto il privilegio di godersi il mezzo per una settimana, concludendo appunto di aver avuto a che fare con il miglior SUV sul mercato.

Ma perchè questo importante apprezzamento? Prima di tutto Marques lo definisce molto pratico, offrendo sette posti disposti su tre diverse file. C'è quindi un importante spazio interno, anche se lungo la terza fila il posto ristretto per le gambe potrebbe farsi sentire nei lunghi viaggi. Ma se dovessimo far sedere bimbi o adolescenti, per loro sarebbe un viaggio confortevole, tra l'altro c'è anche uno splendido tetto in vetro che rende l'abitacolo senza dubbio più suggestivo.

Bronwlee ha apprezzato particolarmente anche gli interni, ritenuti robusti e nel contempo di qualità, oltre al fatto che vi sarebbero diversi spazi dove i passeggeri possono posizionare valige, bauli, borse e via discorrendo. Del resto il Rivian R1S gode di un bagagliaio decisamente adeguato, e se si piegano le file numero tre e due a quel punto risulta essere davvero incredibile a livello di capienza.

MKHBD ha valutato positivamente anche la sensazione di guida, a cominciare dall'accelerazione fantastica del SUV e la sua agilità, migliore rispetto al pick-up R1T grazie ad un passo più corto che permette tra l'altro anche dei vantaggi nella guida fuoristrada.

Viene segnalata una certa oscillazione ma secondo lo youtuber la maggior parte dei guidatori potrebbe non accorgersi o comunque non essere infastidita. In conclusione secondo Brownlee ad oggi l'R1S offre il pacchetto migliore dal punto di vista qualità prezzo rispetto a qualsiasi altro produttore concorrente.

In Italia il Rivian è importato da alcuni rivenditori specializzati ma è soggetto a delle limitazioni in quanto, visto il peso, si può guidare solo con la Patente C. In merito al prezzo, invece, non vi sono certezze, ma secondo alcuni fonti dovrebbe oscillare fra i 70 e i 100mila euro, una cifra che comunque appare in linea con gli Sport utility vehicle top di gamma dei marchi premium.

Essendo la clientela dei SUV molto fedele, e visto il mercato molto fiorente nel nostro Paese, siamo certi che in Italia saranno molti coloro che si interesseranno all'acquisto del Rivian R1S.