Marques Brownlee estasiato dal Rivian R1T:'è divertentissimo'

Nonostante Rivian sia una compagnia automobilistica praticamente ancora ai primi passi, è appena riuscita a immettere in produzione un pickup elettrico estremamente interessante. Stiamo parlando dell'R1T, il quale non solo mette a disposizione dei clienti specifiche tecniche notevoli, ma riesce pure a garantire una buona dose di divertimento.

Il noto esperto di tecnologia, YouTuber e appassionato di motori Marques Brownlee ha avuto modo di provare per qualche ora il veicolo e di condividere col pubblico alcune considerazioni preliminari. Le sue opinioni partono dal design, descritto come a metà tra il conservatore e il rivoluzionario. In generale le linee sono alquanto tradizionali, ma alcuni elementi come i fari anteriori e posteriori apportano un tocco di futurismo da non trascurare. Nello specifico la duttilità della barra a LED frontale ha consentito al team di sviluppo di utilizzarla come sistema di illuminazione tradizionale durante i normali spostamenti, ma quando il veicolo è in carica ne segnala lo stato illuminandosi di verde a intermittenza.



Successivamente Brownlee ha elogiato le ottime capacità di carico del mezzo, che offre non soltanto un buon bagagliaio posteriore e un inaspettatamente ampio vano anteriore (reso possibile dall'elettrificazione), ma anche uno spazio aggiuntivo collocato tra i sedili posteriori e il letto di carico. Esso è accessibile dall'abitacolo, e il suo robusto sportello laterale consente di salire sulla piattaforma posteriore e di integrarvi vari optional (c'è persino un piano cottura).



In conclusione Brownlee ha esaltato le doti dinamiche del Rivian R1T, che è pienamente godibile grazie ad un range più che sufficiente, il quale lascia al conducente tutto il divertimento in fuoristrada senza la preoccupazione dell'autonomia residua.



Come dicevamo, la produzione del pickup è già partita, ma per il momento i volumi sono estremamente bassi (Rivian ha affrontato anche un piccolo incendio). Nei prossimi mesi i ritmi accelereranno considerevolmente, di pari passo con gli sforzi per la produzione dei furgoni Amazon.