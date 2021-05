Marouane Bembli immagina la nuova Tesla Model 3: vi piace?

Elon Musk disse che i modelli Tesla non subiranno miglioramenti o restyling, un’affermazione che non sembra rispecchiare la realtà. Le vetture di Fremont si aggiornano e si evolvono anche grazie ai vari update di sistema OTA, e la Model S del 2012 ad esempio, ha ricevuto alcuni ritocchi nel 2016. Quindi che aspetto potrebbe avere la nuova Model 3?

Il modello in questione ha fatto il suo debutto sul mercato nel 2017, e sebbene non sia presente un ritocco al look nei piani di Tesla, non c’è niente di male nell’immaginare le forme di un eventuale restyling dell’auto, tenendo conto che la Model 3 è il modello più diffuso della casa, oltre ad essere il veicolo EV più venduto a livello globale.

L’industrial designer Marouane Bembli non è un nome nuovo sulle nostre pagine – ultimamente avevamo mostrato il suo studio sulla Audi A6 e-tron Avant – e oggi ci mostra la sua reinterpretazione della Model 3, un’auto particolarmente cara al progettista, di cui è stato anche proprietario. Le su fatiche si sono concentrare soprattutto nella sezione frontale della vettura, che secondo lui attualmente risoluta un po’ troppo alta e goffa.

Per questo ha iniziato ad abbassarle il muso, rendendo il corpo vettura più slanciato e sportivo, grazie anche ad un redesign dei gruppi ottici anteriori, che sembrano una naturale continuazione delle prese d’aria anteriori, simili a delle branchie che ricordano il look di alcuni modelli McLaren.

I ritocchi hanno interessato anche la sezione laterale del veicolo, che ha ricevuto l’aggiunta di alcune linee più pronunciate e muscolose, capaci di incrementare in maniera velata la sportività generale dell’auto. Il tocco finale è l’aggiunta di cerchi dal look più racing, ma evidentemente meno efficienti, e splitter più pronunciati all’anteriore e nelle minigonne.

Questo è solo uno studio, ma come al solito la visione del designer risulta piuttosto pertinente e verosimile. A questo punto vogliamo sapere cosa ne pensate. Preferite il modello attuale o questa rivisitazione in chiave più sportiva?