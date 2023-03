Marko punge la Ferrari: 'Ha il motore più potente, ma a che serve se si rompe?'

Helmut Marko lancia frecciate alla scuderia Ferrari dopo la prima prova del mondiale di Formula 1. Il consulente di Red Bull ha parlato del propulsore della Rossa, elogiando lo stesso ma nel contempo criticandolo dopo la prestazione in Bahrain.

La scuderia di Maranello non ha iniziato nel modo migliore il campionato del mondo 2023, e da Charles Leclerc è arrivata la prima sfuriata verso il muretto box Ferrari. Al 41esimo giro del Gp, la vettura del monegasco è di fatto “morta” e lo stesso pilota ha dovuto mestamente accostare ai lati del circuito, ritirandosi.

Cosa è successo non si è ancora capito, molto probabilmente un problema alla centralina, fatto sta che le prestazioni al di sotto delle attese della scuderia modenese, unite ad una Mercedes disastrosa e che sta facendo dubitare Hamilton sul suo futuro, hanno favorito una super doppietta da parte di Red Bull.

"Chi saranno i nostri avversari quest'anno? - le parole di Helmut Marko, a cui spesso e volentieri piace provocare - dopo una gara è difficile dirlo. Ci sono tanti avversari. Credo anche che Mercedes migliorerà nel corso della stagione. La Ferrari ha il motore più potente, ma cosa serve avere il motore più potente se poi non è affidabile? Ma sì, la top speed è quella che è e dobbiamo fare i conti con quella".

Il consulente Red Bull ha parlato anche della RB19, spiegando: "Non sono sorpreso del gap che abbiamo inflitto agli avversari. Se si guardano i long run che avevamo fatto già ai test beh, sembra ovvio. Se Leclerc fosse rimasto in gara penso però che il gap dagli altri sarebbe stato diverso".

In ogni caso Red Bull potrebbe faticare di più nei prossimi appuntamenti, per lo meno lo si spera in favore dello spettacolo: "In Bahrain ha fatto la differenza la nostra gestione gomme – ha detto ancora il dirigente austriaco - il tutto grazie al nostro telaio e al grande lavoro dei nostri piloti. Ma in Bahrain c'è un asfalto molto particolare e questo non significa che riusciremo a fare quello che abbiamo fatto anche nel resto della stagione. Dovremo lavorare sodo per mantenere questo vantaggio, vincere più gare che potremo e vincere i titoli".