Mark Watson ha provato il nuovo Rivian R1T ed è rimasto senza parole: un 'must have'!

Da quando fu presentato, il Rivian R1T è stato subito annoverato come lo sfidante del Tesla Cybertruck, ma ad essere sinceri bisognerebbe invertire i ruoli, anche perché il pickup di Palo Alto sembra sempre più lontano dal diventare realtà. Il Rivian è il vero leader dei pickup elettrici, e la prova di Mark Watson, volto di carwow, lo conferma.

Il design è un elemento cardine del successo del Rivian R1T, caratterizzato da forme chiaramente assimilabili ad un pickup (a differenza dello sfidante Tesla), ma che sfoggia tocchi stilisticamente moderni, come gli spigoli arrotondati e forme perfettamente raccordate con i gruppi ottici a LED molto moderni e puliti nel disegno.

L’attenzione ai dettagli continua all’interno, con un abitacolo semplice e spartano ma allo stesso modo lussuoso e di classe, con materiali vegan ma che trasmettono altissima qualità. Vani portaoggetti a profusione e altre chicche da non trascurare, come la cassa bluetooth che all’occorrenza si può estrarre dall’auto per allietare la zona di camping scelta. Sì perché il Rivian è studiato con un occhio di riguardo per coloro che amano la vita all'aria aperta, e il suo enorme vano a tutta larghezza, ricavato tra cassone e sedili posteriori, permette di stivare tanto carico oppure una cucina optional, composta da tavolino, lavello con rubinetto, cassetti per riporre posate e tegami e piastra a induzione per cucinare. E volendo potete montare una tenda sul cassone, per riposare quando finisce la festa.

I punti “deboli” della vettura non sono molti e nemmeno particolarmente gravi, ma bisogna evidenziare la mancanza del supporto ad Android Auto e Apple Car Play. Inoltre scendendo dai sedili posteriori bisogna prestare un po’ di attenzione per evitare di strusciarsi e graffiarsi sulla parte bassa della protezione in plastica. Infine manca qualche maniglia a cui appigliarsi all’interno dell’abitacolo, un accessorio apparentemente superfluo, ma utile qualora si affrontassero dei percorsi in fuoristrada, dove peraltro il Rivian si trova particolarmente a suo agio (guardate il Rivian R1T alle prese con ‘la porta dell’inferno’ nel deserto dello Utah).

A livello tecnico conosciamo ormai tutto di questo imponente pickup: monta quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, per una potenza totale di 800 CV e 900 Nm di coppia, alimentati da una batteria da 135 kWh che permettono una percorrenza di circa 505 km (più avanti arriverà una batteria più capiente per raggiungere circa 650 km di autonomia). Può accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi, nonostante la sua mole di 3100 kg. Per vederlo in azione vi lasciamo però al video, e a partire dal 13esimo venuto assisterete alla prova di frenata, al test in fuoristrada e infine l’immancabile accelerazione con partenza da fermo.