Il presidente GM dice basta alle ibride: bisogna puntare sulle auto elettriche

Mark Reuss, presidente di General Motors, ha espresso i suoi dubbi in merito al mondo dei veicoli ibridi, dicendo la sua sia sui produttori quanto sugli acquirenti. Parlando con Business Insider ha regalato alcuni interessanti spunti di riflessione sul tema.

È la prima volta che Mark Reuss si esprime pubblicamente sul mondo delle auto green, e in particolare sui veicoli ibridi, considerati da molti l'opzione migliore attualmente sul mercato. Toyota, ad esempio, sta continuando a investire su questa categoria di auto, dando priorità rispetto ai veicoli Full Electric (solo uno, sui 20 modelli in vendita da Toyota, è al 100% elettrico, la bZ4X). Peccato che per Reuss si tratta di investimenti non necessari nel 2022 ed è per questo che General Motors non intende insistere nell'elettrificazione attraverso gli ibridi.

Del resto l'ultima auto ibrida di GM è la Chevy Volt, la cui produzione è stata interrotta nel 2019, anche se, per correttezza di informazione, va detto che il prossimo anno verrà commercializzata la prima Corvette ibrida, svelata recentemente per sbaglio. Il numero uno di GM ha inoltre spiegato che sarebbe meglio per i produttori non separare le divisioni ICE (le auto a combustione 'classica') da quelle elettriche, anche per fare in modo che i dipendenti possano condividere fra lo le idee.

Fra i dubbi sollevati nei confronti delle auto Full Electric dagli addetti ai lavori vi è storicamente la questione del sovraccarico della rete, ma anche in questo caso Mark Reuss sembra pensarla diversamente, spiegando che GM è già al lavoro per risolvere il problema, sottolineando come fra le opzioni si starebbe pensando a una ricarica da veicolo a veicolo, ma anche l'utilizzo di energia inutilizzata in occasione delle ore di punta.

E a proposito di ricariche, per il massimo esponente di General Motors è un bene che le startup del settore si uniscano per dare vita a delle partnership che possano realizzare una infrastruttura adeguata. Insomma, per Reuss l'auto Full Electric è l'opzione su cui i consumatori e i produttori dovrebbero investire, accantonando quindi l'ibrido. E a proposito di mezzi green, recentemente è stata stilata la classifica delle 20 auto elettriche più convenienti da utilizzare.