Mario Kart invade New York: gli sketch sono esilaranti

In genere Mario Kart va goduto dalla poltrona attraverso il proprio Nintendo Switch, o magari facendo retrogaming e tirando dalla scatola una delle tante fenomenali console del colosso giapponese. Questa volta però le cose sono andate diversamente, lo potete notare voi stessi.

Il video in alto infatti mostra dei cittadini di New York mentre vengono presi totalmente alla sprovvista da divertentissimi Mario e Luigi in carne ed ossa a bordo dei loro go-kart mentre sfrecciano tra le vie della città lanciandosi banane l'un l'altro. Ovviamente lo scherzo è stato fatto per un solo motivo: strappare un sorriso alle persone.

Ideato dalla personalità del web Caleb Simpson, il siparietto in stile Mario Kart ha richiesto una pianificazione molto attenta. Simpson ha vestito i panni di Mario, mentre Luigi è stato personificato dal simpatico Irving Salazar:"Ho pensato potesse essere divertente, ma a livello logistico ci ha dato parecchi grattacapi." Queste le parole di Simpson, rilasciate durante un'intervista per il The New York Post.

I problemi non hanno riguardato soltanto la questione del procurarsi costumi di qualità, i quali spesso vengono avvistati ad Halloween od a Carnevale, ma anche e soprattutto il tipo di motorizzazione dei veicoli. Difatti, per evitare grande da parte del dipartimento di polizia di New York, la scelta è ricaduta su macchinine elettriche con velocità massima limitata a 25 km/h. Nonostante ciò i faccia a faccia con la polizia sono stati numerosi, ma nessuno ha contestato in modo particolare. "Fermavano tutti e controllavano i loro ID", ha rivelato Simpson, il quale però non ha esitato nel tentativo di provare a strappare un sorriso in un momento difficile come quello pandemico.

A proposito di kart abbiamo una recente e interessantissima notizia da condividere. Xiaomi e Lamborghini hanno attivato una collaborazione per lanciare sul mercato il Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition: il risultato è da sogno. Infine, tornando a Mario Kart, pare che Elon Musk voglia introdurre il famosissimo videogioco su tutti i veicoli Tesla insieme a Pokémon Go e Pac-Man.