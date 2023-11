Mario Balotelli si è schiantato con la sua Audi a Brescia: rifiutato il test dell'alcol

Una nuova disavventura è successa a Super Mario Balotelli, ex attaccante di Inter e Milan nonché giocatore della nostra Nazionale: ha avuto un terribile incidente in auto a Brescia.

Il calciatore era a bordo del suo SUV Audi di colore nero quando si è schiantato in via Orzinuovi a Brescia. Tutti gli airbag della vettura sono regolarmente scoppiati e il calciatore è uscito pressoché illeso dall'abitacolo della vettura tedesca, seppur barcollando vistosamente - come dimostrano le immagini girate dai testimoni sul luogo dell'incidente. Balotelli è stato subito soccorso e medicato, è stato anche invitato dalla Polizia Locale a effettuare un test alcolemico, stando a quanto riferito dal Giornale di Brescia però l'attaccante avrebbe rifiutato di sottoporsi all'esame.

Quando non si accetta di fare l'alcoltest, la patente viene immediatamente ritirata, ciò che sarebbe di fatto successo a Balotelli. Per il calciatore dunque continua a piovere sul bagnato: attualmente risulta infortunato, anche se la sua stagione presso la squadra turca dell'Adana Demirspor non sembra iniziata male, con 3 gol segnati in 5 partite giocate.

L'attaccante è approdato quest'anno presso la squadra turca per la seconda volta in carriera, dopo una parentesi nella stagione 2021-2022. Oggi Balotelli ha 33 anni e la sua carriera è costellata di successi e grandi club, ricordiamo la sua militanza nelle file dell'Inter, del Manchester City, del Milan e del Liverpool. Nel 2019 c'è stata una breve avventura con l'Olympique Marsiglia, seguita dal Brescia e dal Monza. Il suo Palmarès personale vede un secondo posto agli Europei di calcio del 2012, un terzo posto alla Confederations Cup del 2013 e un terzo posto agli Europei di calcio Under-21 nel 2009.

Purtroppo non è la prima volta che il calciatore ha qualche problema al volante: ricordate quando Balotelli ha distrutto la sua 500?