Marelli, chiude la storica fabbrica di marmitte: '320 lavoratori a rischio'

Segni di cambiamento, ma anche di (forse) tensione. Dopo i problemi del quale vi abbiamo parlato nella fabbrica di Mirafiori, oggi vi parliamo di un altro importante player del mondo dell'automotive prossimo chiudere i battenti. Si tratta della storica Magneti Marelli.

Con il crescente passaggio verso i veicoli elettrici, le aziende automobilistiche consolidate affrontano significativi cambiamenti, spesso incontrando difficoltà nell'adattarsi alle nuove tecnologie emergenti. Attualmente, Stellantis, tramite una strategia di delocalizzazione della produzione, potrebbe perdere un altro importante partner della sua filiera, Marelli, precedentemente acquisita dalla società giapponese CK Holding nel 2018.

La chiusura imminente della fabbrica Marelli Gts a Venaria, nei pressi di Torino, rappresenta un punto di svolta, con la produzione destinata a spostarsi verso le sedi di Caivano (Napoli) e in Polonia. Sebbene una parte dei dipendenti verrà trasferita, un considerevole numero di lavoratori rischia di perdere il proprio impiego.

Le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm, Fismic e AqcgR sono indicative della sfida che Marelli affronta. La dipendenza da Stellantis, che rappresenta la maggior parte delle commesse dell'azienda, è diventata più evidente nel 2024, con una significativa diminuzione dei volumi produttivi, in gran parte attribuita al declino della produzione della 500 BEV a Mirafiori. Il recente spostamento della produzione in Polonia è stato un duro colpo per Marelli.

L'urgente necessità di preservare la produzione e i posti di lavoro locali è stata sottolineata da Cinzia Pepe, segretaria provinciale Uilm. La continuità occupazionale per i 320 lavoratori a rischio è fondamentale per garantire la stabilità dell'azienda e mitigare gli impatti negativi della delocalizzazione.

Sempre parlando di industrializzazione del paese, il governo italiano avrebbe scelto BYD come secondo marchio automobilistico in Italia. Dal momento che l'Unione Europea ha alzato le tariffe di importazione dei veicoli cinesi al 20%, è fondamentale per la società aprire siti produttivi all'interno del territorio europeo, e pare che la nostra politica abbia fatto un tentativo per "cogliere la palla al balzo". Tutto questo, certo, richiederà anni e potrebbe comportare sfide di adattamento al mercato; quindi, per il momento almeno, siamo ancora a un livello meramente speculativo.