Marek Hamsik si è regalato una Ferrari Roma personalizzata per il compleanno

Lo scorso anno il buon Lorenzo Insigne ha ricevuto in regalo dalla moglie una Lamborghini Huracàn, in occasione del suo 29esimo compleanno. Oggi anche Marek Hamsik si è fatto un regalo da brivido, proveniente però da Maranello.

Il calciatore si è infatti regalato una esclusiva Ferrari Roma da oltre 200.000 euro, personalizzata da una placca interna su cui è stata incisa la sigla MH 17. Il campione ha presentato la vettura in prima persona su Instagram, pubblicando le foto e scrivendo “My birthday gift” come didascalia, ovvero “il mio regalo di compleanno”.



Ricordiamo che la Ferrari Roma, uno degli ultimi modelli presentati dalla casa di Maranello, monta nu divertente motore V8 turbo che eroga 620 CV a 7.500 giri/min - abbinato allo stesso cambio a doppia frizione 8 rapporti della SF90 Stradale. Questo nuovo gioiellino si aggiunge alle altre supercar di Hamsik, fra cui spiccano certamente una Mercedes-Benz Classe G 500 4x4, una 500 Abarth storica e una Ferrari 488 Pista.



Per ammirare l’incredibile accelerazione possibile con questa supercar tutta italiana vi rimandiamo a un video apposito, se invece volete provare a configurarne una online, divertitevi pure, Maranello vi mette a disposizione tutto ciò di cui avete bisogno per sognare un’auto di questo calibro.