Marco Melandri sulle orme di Valentino Rossi: guiderà una BMW M3 al Rallylegend

Marco Melandri è pronto a cimentarsi sulle auto a quattro ruote. Come da annuncio giunto nelle scorse ore, guiderà una BMW M3 al prossimo Rallylegend che si terrà nella Repubblica di San Marino dal 12 al 15 ottobre.

“Ho sempre avuto un timore reverenziale per i rally, per questi piloti che corrono su strade con intorno alberi e strapiombi – ha commentato Melandri, che di recente ha parlato anche di Rossi e Marquez – ma voglio provarci con la BMW M3 curata e messa gentilmente a disposizione da Jazz Tech Team di Federica Costa”.

L'organizzazione del Rallylegend, tramite comunicato, ha ricordato i grandi traguardi ottenuti da Melandri con le due ruote, campione della classe 250 nel 2002, quindi vice campione del mondo in MotoGp tre anni dopo, ma anche “pilota italiano più vincente di sempre nella Superbike”, aggiungendo che lo stesso si cimenterà “per la prima volta in un rally 'vero' a Rallylegend”.

Al suo fianco ci sarà Andrea Garibbo: “Voglio divertirmi e divertire con dei gran traversi …”, aggiunge l'ex pilota. L'idea del Rallylegend è nata proprio grazie a Garibbo, amico di Melandri: i due si sono incontrati tramite l'E-Bike Enduro, e hanno deciso di vivere insieme questa nuova avventura.

“Un debutto nei rally – aggiunge il comunicato stampa - che si aggiunge alla grande carriera a due ruote di Marco Melandri, costellata di decine di vittorie con Honda, Yamaha, Aprilia, BMW, Ducati e conclusa nel 2020”.

Non è la prima volta che il pilota di Ravenna si siede a bordo di un'auto da corsa, visto che in precedenza Melandri ha corso nel kart, nel Trofeo Lotus Exige, ma anche nel Trofeo Audi TT, storica coupé che nel 2023 è andata definitivamente in archivio.

Melandri ha partecipato anche al Monza Rally Show del 2010 ma “più che altro per familiarizzare con la pista, in vista della gara Superbike”, aggiunge e conclude l'organizzazione del Rallylegend.