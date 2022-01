La marcia in più di Elon Musk: quanti aggiornamenti software rilascia Tesla?

A tre anni di distanza dall'acquisto di uno smartphone, questo non sarà lo stesso del primo giorno: è molto probabile che il produttore lo abbia migliorato nel tempo, rilasciando degli aggiornamenti software. Ebbene con le auto Tesla accade uguale: quanti aggiornamenti di sistema rilascia Elon Musk?

La community Tesla sa benissimo come funzionano gli aggiornamenti OTA della società (e noi abbiamo anche indagato su quanto fossero legali o meno questi update Tesla), molte persone però non hanno ancora capito il meccanismo che tende a migliorare - con il passare del tempo - le auto elettriche californiane. Come abbiamo detto in apertura, dobbiamo immaginare le Tesla come dei grandi smartphone su ruote, facilmente aggiornabili tramite rete 4G. Ma quanti update rilascia davvero Tesla?

Un utente di nome David Roper ha collaborato con InsideEVs USA per capire esattamente quanti aggiornamenti venissero rilasciati da Tesla e questi sono i risultati. La sua Tesla Model 3 acquistata il 26 maggio del 2018 ha ricevuto in tre anni ben 67 aggiornamenti di sistema; la maggior parte di questi ha riguardato bug fix, 2 di questi invece si sono rivelati importanti e 3 molto importanti.

Proprio per questo motivo, Roper pensa che Tesla sia un leader indiscusso in ambito software, con nessun altro produttore capace di tenere il passo. Siete d'accordo con lui? Pensate che Tesla abbia una marcia in più con la possibilità di aggiornare le sue auto OTA? Ovviamente non è il solo produttore a offrire questo servizio, Volkswagen può aggiornare ID.3 e ID.4, è indubbio però come Tesla abbia in qualche modo spianato la strada a questa feature.