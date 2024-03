Il marchio auto di Huawei vende più di Nio e XPeng, ora punta a Tesla e alla UE

In Cina la mobilità elettrica ha potenzialità talmente grandi che anche enormi colossi tech si sono fiondati sul mercato, pensiamo a Xiaomi con la sua prima SU7 ma anche a BYD, Nio, XPeng e potremmo continuare. Anche Huawei ha il suo marchio auto, sempre più richiesto nel Paese asiatico.

A differenza di Xiaomi, che si è lanciata “in prima persona”, Huawei ha creato un marchio chiamato Aito. Un brand emergente che sta andando molto bene in Cina e che presto potrebbe arrivare anche in Europa. A spingere verso il vecchio continente le auto del marchio potrebbero essere le eccellenti vendite in terra natia, con Aito che a febbraio 2024 ha venduto più auto elettriche di Nio e XPeng messe insieme. Anche se sembra strano, Aito ha piazzato nel mese scorso 21.142 modelli, Nio invece si è fermata a 8.132 e XPeng a 4.545.

Anche il nuovo brand Li Auto è stato in grado di superare Nio e XPeng con 20.251 modelli venduti, lo scettro di start-up di maggior successo però è rimasto al brand di Huawei per una manciata di unità. Certo parliamo di case emergenti perché se andiamo sui colossi del mercato le cose cambiano radicalmente. BYD, il più grande produttore di auto elettrificate in Cina, ha venduto la bellezza di 121.748 auto a febbraio 2024, nel conteggio però ci sono auto PHEV e BEV.

Tesla ha costruito nella sua Giga Shanghai oltre 60.000 auto, metà delle quali sono state vendute direttamente in Cina; per la società di Elon Musk c’è stato un calo rispetto a febbraio 2023, l’intero mercato cinese ha però registrato una flessione; nonostante questo gli americani farebbero bene a guardarsi le spalle per via di Aito. Non è ancora chiaro se il marchio creato da Huawei e Seres arriverà ufficialmente in Europa (nel frattempo Huawei punta a creare il software per Mercedes-Benz e Audi), in Cina però le vendite sono a dir poco promettenti. Sentiremo ancora parlare di Aito, vedrete...