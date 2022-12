Da quali marchi automotive arrivano gli utenti Tesla? Provate a indovinare...

Sono ormai dieci anni che Tesla rappresenta una "scheggia impazzita" nel mercato automotive, il perfetto outsider, il volto nuovo della mobilità - che per forza di cose dovrà pescare utenti di altri marchi per crearsi un'utenza tutta sua. Ma vi siete mai chiesti da quali altri brand arrivino i clienti di Elon Musk?

Ora possiamo rispondere a questa domanda grazie a un nuovo studio della S&P Global Mobility, secondo cui i clienti Tesla verrebbero in larga parte da brand giapponesi. Al primo posto troviamo infatti Toyota, da cui arriva il 15,3% della clientela Tesla. Al secondo posto c'è Honda con il 13,3%, che insieme alla quota di Toyota significa 28,6% del totale in arrivo solo da questi due marchi.

È poi interessante vedere come Tesla sia stata capace di rosicchiare una fetta di utenza anche da marchi considerati "premium" come BMW e Mercedes-Benz. Da BMW in particolare arriva il 6,7% dell'utenza Tesla, da Mercedes-Benz il 6,2; insieme i due marchi tedeschi arrivano al 12,9%. Sembra dunque che Tesla abbia attaccato frontalmente - senza volerlo - Giappone e Germania.

Fra i marchi statunitensi il contraccolpo dei brand storici è stato marginale, arriva da Ford solo il 5,4% degli utenti Tesla, mentre da Chevrolet solo il 4,7%. Elon Musk ha rosicchiato a Lexus un buon 5,3%, mentre Audi e Subaru sono rispettivamente al 4,4% e 4,3%. I dati sono stati raccolti da ottobre 2021 a settembre 2022 e S&P Global Mobility fa notare come la maggior parte dell'utenza Tesla arrivi da marchi "non premium"; Ford e Chevy possono per il momento stare tranquilli ma devono sicuramente ampliare la loro line-up elettrica per contrastare sul serio il colosso californiano. Vi aspettavate dati simili?Ricordiamo che Tesla ha appena aperto a tutti il suo standard di ricarica, sollevando non poche polemiche.