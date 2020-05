I marchi automotive più affidabili del 2020: Tesla debutta in Top 10, Fiat precipita

Le auto elettriche rappresentano di sicuro un mondo nuovo, per il quale è ancora difficile tirare delle somme. Fra le auto tradizionali sappiamo abbastanza bene, in linea di massima, chi suscita più fiducia, come si comportano invece i nuovi produttori di auto 100% elettriche? Risponde uno studio danese che probabilmente vi sorprenderà.

Per redarre il Motor AutoIndex 2020 sono stati interrogati 23.000 utenti "appartenenti" a 23 brand differenti, i quali hanno dovuto rispondere a diverse domande. Quest'anno parliamo di una lista molto importante perché per la prima volta è presente Tesla, ormai abbastanza matura - grazie alle vetture consegnate - per far parte del campione.

Ebbene l'azienda di Elon Musk ha ottenuto degli ottimi risultati, balzando da subito in Top 10, al sesto posto con 888 punti (gli stessi di Audi posizionata al quinto). Come ogni ricerca a campione, non ha valenza assoluta, ma è interessante vedere come Tesla abbia praticamente subito fatto breccia nel cuore dei suoi clienti, distaccando marchi molto più grandi e famosi come Ford (al 16esimo posto), Renault (al 20esimo) e Fiat, con il marchio torinese purtroppo fanalino di coda...

La ricerca si è basata sulla qualità generale delle auto, sull'attaccamento al marchio e sull'affidabilità dell'assistenza post-vendita - settore dove Tesla ha preso i punteggi più bassi. Che Fiat (che ha da poco salutato per sempre il suo motore Fire) non stia passando uno dei momenti più gloriosi della sua storia è risaputo, speriamo solo di vedere l'azienda italiana risalire pian piano la china, non è una buona pubblicità presentarsi in questo modo al mondo...