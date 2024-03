Quali marchi auto vorrebbe portare in Italia il Governo Meloni? Da BYD a Tesla

L’Italia è da sempre considerata la patria indiscussa dei motori, tanto da avere una Motor Valley in Emilia-Romagna. Lamborghini, Ferrari, poi Pagani, Automobili Pininfarina, Zagato e ovviamente i marchi Stellantis, da Fiat a Jeep. Il governo italiano però sta parlando con altre case.

Se escludiamo tutto il comparto del lusso e delle auto sportive ad alte prestazioni, è Stellantis che domina la produzione di massa. Un gruppo che negli ultimi tempi ha tenuto un intenso braccio di ferro con il governo per via della presunta volontà di abbandonare, un passo alla volta, la produzione italiana in favore di una feroce delocalizzazione. Per le fabbriche italiane sarebbe un autentico disastro, per rispondere dunque all’atteggiamento di Stellantis e preservare la manifattura italiana in campo automotive il governo - soprattutto il ministro Urso - sta dialogando con diversi gruppi e marchi del panorama internazionale, provando ad assicurare al nostro Paese un nuovo player.

Cerchiamo dunque di capire con chi ha parlato esattamente il governo. In cima alla lista c’è sicuramente BYD, il colosso cinese delle auto elettriche che proprio in questo momento sta pianificando l’espansione di massa nel Vecchio Continente. Il marchio sta per costruire in Ungheria un enorme polo produttivo, l’arrivo in Italia dunque è molto in forse, anche per via della scarsa considerazione di cui godono le elettriche in questo momento. Il governo ha dialogato anche con Tesla, del resto gli uomini della Meloni e la premier stessa hanno un rapporto diretto con Elon Musk, giunto persino ad Atreju lo scorso anno, la manifestazione politica organizzata da Fratelli d’Italia. Anche su questo fronte però la situazione è complessa, Musk infatti sta concentrando le forze sulla Giga Berlin tedesca, impianto che quasi certamente verrà ampliato per ospitare la produzione della nuova Model 2 economica.

Alla lista dei marchi/gruppi contattati dobbiamo sicuramente aggiungere Leapmotor, che comunque un piede in Italia lo ha già messo: l’azienda cinese ha stretto un accordo direttamente con Stellantis, con il gruppo italo-francese che potrà utilizzare le tecnologie Leapmotor per consolidare la sua presenza in Cina, mentre questi ultimi potranno costruire automobili a Mirafiori, dove attualmente vi è la produzione della 500 elettrica e di alcuni modelli Maserati. Una fabbrica, quella di Mirafiori, attualmente vessata dalla Cassa Integrazione, “giustificata” dalle vendite al di sotto delle aspettative della 500 elettrica. Leapmotor potrebbe dunque ridare vita all’impianto, l’accordo però è stato fatto per l’appunto con Stellantis, non con il governo...

In virtù di questo negli ultimi giorni si sono aggiunti alla lista anche Chery e il gruppo SAIC. Il primo arriverebbe in Italia tramite il marchio Omoda che attualmente produce il SUV Omoda 5 e la sua variante elettrica Omoda 5 EV. Il gruppo SAIC invece potrebbe rappresentare una grande opportunità grazie al marchio MG (Morris Garages), rilanciato ormai da qualche anno grazie a modelli come MG ZS, MG HS, l’elettrica MG4 e ora la MG3 Hybrid+ appena svelata, sempre più richiesti grazie al loro rapporto qualità/prezzo. Vedremo se nelle prossime settimane arriveranno novità di rilievo in merito.