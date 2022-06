I marchi auto che si svalutano di più e di meno nel tempo: bene Porsche, Jeep e MINI

Anche se l'attuale crisi del settore automotive ha fatto saltare molte delle classiche convezioni, con vetture usate arrivate a costare più del nuovo, solitamente ogni vettura si svaluta nel tempo. Cerchiamo di capire i brand che si svalutano più e meno nel corso del tempo grazie a un nuovo studio carVertical.

Secondo i risultati ottenuti da carVertical, che ha analizzato 72 milioni di unità di dati tra il 2019 e il 2022 in Europa, Stati Uniti e Australia, Porsche è il brand che si svaluta meno nel tempo, seguito da Jeep e MINI. Se Porsche arriva a perdere il 64,4% del suo valore nel corso degli anni, Lexus (fra i migliori) può arrivare all'89,9%. "Sebbene Porsche produca auto sportive, i suoi modelli sono abbastanza pratici per la guida quotidiana. La 911 è probabilmente una delle auto più iconiche della storia automobilistica che vanta numerosissimi estimatori. Non c'è da stupirsi che la sua domanda superi l'offerta. Le auto Porsche sono affidabili, durature e hanno un aspetto distinto che attira i clienti", ha spiegato Matas Buzelis di carVertical. Fra i marchi che mantengono un alto valore residuo troviamo anche Hyundai e Toyota, che solitamente garantiscono costi di manutenzione inferiori.

Fra i marchi di auto maggiormente soggetti a svalutazione nel corso degli anni troviamo invece Chrysler, Audi e SEAT. La svalutazione massima di una Chrysler nuova può scendere del 96,8% in 25 anni di media. Anche marchi molto amati dal pubblico come Infiniti, BMW e Volvo alla fine perdono in maniera significativa il loro valore con il tempo. Per fare un confronto, le Toyota raggiungono il loro valore più basso dopo 19 anni, le BMW dopo 21, eppure le giapponesi perdono circa l'88,7% del loro valore, le BMW scendono a 93,8%.

"BMW e altri marchi di auto di lusso in genere hanno caratteristiche e miglioramenti tecnologici che gli acquirenti di auto di seconda mano non apprezzano. Se potete permettervi una BMW, una Mercedes-Benz o una Land Rover nuova, probabilmente desiderate tutto il lusso e le innovazioni che potete ottenere. Una persona che cerca una macchina usata dà la priorità a prezzo e costi di manutenzione rispetto a tutte le altre caratteristiche inutili. Ecco perché una Toyota usata per molti clienti è più attraente di una BMW" ha detto ancora Matas Buzelis.