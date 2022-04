La Marc Philippe Gemballa Marsien sta arrivando: la 911 da offroad sul mercato a fine anno

Nei prossimi mesi dovrebbe arrivare la Porsche 911 Dakar, una versione più votata al fuoristrada dell’amata sportiva tedesca, mentre entro la fine dell’anno arriverà sicuramente la Marc Philippe Gemballa 911 Marsien, un modello ispirato alla Porsche 959 che vinse la Dakar nel 1980.

Marc Philippe Gemballa è il figlio del noto preparatore Uwe Gemballa, che ha creato un’azienda completamente distaccata da quella del padre, e farà il suo debutto sul mercato proprio con la 911 Marsien, termine francese che significa Marte, un nome che suggerisce le intenzioni di questa speciale Porsche basata sul modello 911 Turbo S.

Sotto al cofano infatti pulsa il flt-six da 3.8 litri della Turbo S, che in questo caso è però ancor più pepato grazie ad alcuni accorgimenti apportati da RUF (a proposito, guardate questa rarissima RUF Rt12 che andrà all’asta a maggio con cifre record), che fanno lievitare la potenza a quota 750 CV, che regalano uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi. I più esigenti potranno però optare per un secondo step di preparazione che porterà la potenza a 830 CV, grazie a turbo ancor pi§ prestanti e una centralina rimappata in maniera differente.

Sotto alla carrozzeria si nasconde poi un sistema di sospensioni che adotta una geometria a doppi bracci oscillanti con ammortizzatori KW Automotive adattivi che reagiscono ogni 20 millisecondi. In condizioni stradali le ruote dell’auto hanno un’escursione di 120 mm, mentre in condizioni di sterrato l’assetto si alza offrendo 250 mm di escursione.

Il cambio è stato rinforzato per far fronte alla notevole potenza in più, che viene scaricata su tutte e quattro le ruote grazie alla trazione integrale. E a proposito di ruote, la 911 Marsien sfoggia anche quattro cerchi in alluminio forgiato che calzano pneumatici ad alte prestazioni della Michelin.

L’abitacolo è invece il paradiso dell’Alcantara della fibra di carbonio, e inoltre ci sono nuovi sedili a guscio che utilizzano anche cinture di sicurezza a 4 punti. La 911 Marsien verrà prodotta in soli 40 esemplari, ormai prossimi al sold out, ognuno dei quali viene offerto con un prezzo di partenza di 495.000 euro, a cui bisogna aggiungere il prezzo della Porsche 911 Turbo S che verrà trasformata.