Marc Marquez vs Peppo Bagnaia: per la prima sfida Ducati bisognerà attendere pochi giorni

Il primo testa a testa tra Marx Marquez e Pecco Bagnaia è vicino. Il 29 e il 30 gennaio i due piloti si troveranno a correre in occasione delle prove della nuova Ducati Panigale nel circuito di Portimao.

Questi due giorni saranno fatte delle prove approfondite, e non delle vere e proprie gare (almeno non secondo quello che sembra). tuttavia, i due piloti si troveranno a correre l'uno contro l'altro (o a fianco a seconda del punto di vista). Ecco invece la prossima moto di Marc Marquez per il prossimo mondiale, o almeno a quanto sembra.

Ebbene, quando si parla di Marc Marquez non si può non fare riferimento al suo approdo nel team Ducati Gresini. Le prime prove sembrano essere andate molto bene, col pilota spagnolo che sembra vicino ai grandi numeri di un tempo, almeno nelle prove libere. Chissà in gara come sarà, solo l'inizio della prossima stagione ce lo dirà.

Tuttavia è innegabile che questo passaggio da Honda a Ducati non sia un momento semplice per Marquez, ma ci sono delle testate spagnole che pensano che Valentino Rossi avrebbe dei piani per boicottare la stagione di Marquez. Chissà se sono solo illazioni o c'è un fondo di verità in tutto questo.