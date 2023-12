Marc Marquez vince il premio 'Sorpasso dell'anno'. C'è chi non ci sta: 'Incomprensibile!'

Nonostante una stagione tutt'altro che da incorniciare Marc Marquez, fresco di firma con Ducati Gresini, è riuscito a portarsi a casa un premio, precisamente l’Agostini Fan Awards 2023, riconoscimento riservato al pilota che ha effettuato il miglior sorpasso dell'anno.

A far salire il classe 1993 sul gradino più alto del podio (votano i fan) è stato il sorpasso ai danni di Bagnaia compiuto a Le Mans, superamento giudicato migliore di quello di Jack Miller, che al Mugello ne ha infilati tre in un colpo solo, di quello di Jorge Martin su Quartararo in India, infine, di quello di Bagnaia su Martin a Sepang, il sorpassone all'esterno sulla Curva 5.

Un premio, quello ottenuto da Marc Marquez reduce da un ottimo test a Valencia, che ha fatto storcere il naso ai più sui social (oggettivamente gli altri tre sorpassi appaiono migliori), soprattutto a Nicolas Pascual di Paddock-GP, così come segnalato da MowMag.

La vittoria del classe 1993 ha fatto saltare sulla sedia lo stesso francese: “È incomprensibile”, scrive il collega che poi argomenta il suo stupore: “Dopo tutto, è solo un voto dei fan, niente di cui preoccuparsi. Solo che questa è la cosa più grave. I sorpassi sono l’anima della MotoGP. Alcuni rimangono nella storia, altri creano e distruggono le carriere. E quest'arte non è stata rispettata da alcuni elettori”.

Pascual ricorda quanto accadde l'anno scorso, parlando di un Aleix Espargaró “derubato”, per poi aggiungere: “Ma questa volta è troppo. È troppo, perché i voti su Twitter sono stati contati a decine di migliaia. La gente ha scelto consapevolmente quella di Marc Márquez su Bagnaia, e questo significa anche che al target di voto piacciono più queste azioni rispetto ad altre oggettivamente più rare, difficili da realizzare e pulite. Ecco perché è grave”.

Secondo il giornalista francese Marc Marquez ha vinto solo “perché ha tanti tifosi”. Poi conclude, tirando in ballo anche Fabio Di Giannantonio a cui vuole fare i complimenti “Perchè nonostante la sua difficile situazione contrattuale da un anno, non ha mai forzato la mano di un avversario per liberarsene. È un esempio da seguire, a cui dovrebbero ispirarsi molti dei piloti più amati dal pubblico. E questo voto del 2023 dimostra che alcuni tifosi ne sono insensibili”. Secondo voi qual è stato il miglior sorpasso della stagione di MotoGp 2023? Qui sotto il video con i 4 sorpassi in lizza.