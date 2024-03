Marc Marquez è tornato? Sylvian Guintoli crede di si: 'A Portimao scatenerà la bestia'

Marc Marquez è tornato? E' presto per dirlo ma intanto ieri, nella Sprint Race di Portimao, si è portato a casa il primo podio, un risultato che il classe 1993 non otteneva da tanto.

Un messaggio agli avversari, un chiaro indizio circa il fatto che lo spagnolo, che da mesi non subisce alcun infortunio (quasi un record), sta forse per tornare quello di un tempo. Del resto da quando Marc Marquez ha firmato con Ducati Gresini, tutti i riflettori si sono subito accesi sull'otto volte campione del mondo, con numerosi esperti pronti a scommettere su di lui per il 2024 addirittura per un ritorno al titolo.

Vincere il mondiale sarebbe clamoroso, ma intanto Marquez vuole dimostrare di esserci di nuovo e provare così a conquistarsi una Ducati ufficiale per il 2025, e allora si che il sogno mondiale sarà possibile. Nel frattempo Sylvain Guintoli, ex pilota collaudatore di Suzuki in MotoGp, si dice convinto che proprio in Portogallo il classe 1993 scatenerà la bestia.

Ieri ci ha dato un bell'assaggio delle sue potenzialità ma oggi, in diretta dalle ore 15:00 dal circuito Aeródromo Internacional do Algarve, lo spagnolo potrà mostrare le sue vere qualità. “Da quello che ha detto – racconta il francese parlando con Motorcyclesports.net – Marquez è sceso in pista con calma a Losail per non fare errori, ma a Portimao libererà la bestia! Ho capito dalla sua intervista che ha dato il 95% solo per per capire cosa stesse succedendo, ma a Portimao libererà la bestia!”.

Un messaggio ai naviganti quindi, ma sarà davvero così? Oggi anche Pecco Bagnaia, campione del mondo di MotoGp 2023, scenderà in pista con il coltello fra i denti, sia per via dell'errore di ieri durante la Sprint Race, sia dopo aver vinto la prima gara della nuova stagione. La cosa certa è che se Marc Marquez tornerà il vero 93, ne guadagnerà lo spettacolo e quindi anche i tifosi, che nel weekend di gara potranno assistere a delle sfide avvincenti, quasi d'altri tempi.

