Marc Marquez ha tirato a Valencia? Per niente: 'Avevo solo una Ducati, temevo di romperla'

Nel corso dei test di Valencia di fine novembre, Marc Marquez è stato uno dei più veloci in assoluto. A bordo della sua nuova Ducati del team Gresini il classe 1993 ha subito mostrato al mondo intero il suo ritmo con la nuova compagna, chiudendo nella Top 5 a fine giornata.

Ma chi pensa che lo scorso 28 novembre Marc Marquez abbia tirato come un forsennato si sbaglia di grosso, ed è stato lo stesso ex Honda a svelarlo. “Mi sono sentito a mio agio con la moto fin dalla prima uscita – ha detto in merito al primo approccio con la Desmosedici - poi quando ho iniziato a spingere un po' è arrivato il tempo sul giro, ma sono curioso di provare la moto in Malesia, Qatar e sui circuiti dove ho più difficoltà, perché a Valencia di solito sono molto veloce ogni anno”.

Marquez ha poi spiegato: “E' stato un buon modo per iniziare ma ovviamente sono stato tranquillo perché avevo solo una moto a disposizione nel box, sono stato abituato ad averne quattro durante i test a Valencia ma questa volta ne avevo solo una e mi hanno detto: «Se se cadi finisci il test», così sono stato tranquillo”.

L'otto volte campione del mondo ha quindi ancora tanto da dimostrare e potrà farlo il 19 e il 20 febbraio prossimi, quando si terranno i test ufficiali in Qatar, a praticamente un mese dall'avvio della stagione.

Prima però, tutti i ducatisti scenderanno in pista lunedì e martedì prossimi, il 29 e il 30 gennaio a Portimao, di conseguenza avremo un primo assaggio di vera sfida fra il campione del mondo della MotoGp 2023 Pecco Bagnaia, e appunto il gioiello iberico.

“Alla fine non si possono fare paragoni e non è questo l'obiettivo – ha detto ancora Marquez facendo un paragone fra l'amalgama che si era creato nel team Honda e la scuderia Gresini - siamo qui per cercare di trovare la migliore prestazione e i migliori risultati e con il tempo, i risultati, e le gare, il rapporto fra di noi migliorerà sempre di più e inizieremo a capirci, è un processo naturale”.