Marc Marquez, tifosi italiani subito schierati: Guido Meda lo annuncia e partono i buu

Lo sbarco di Marc Marquez nel team Ducati Gresini non sembra aver addolcito i tifosi italiani e i fan delle MotoGp, e lo si capisce chiaramente da quanto avvenuto negli scorsi giorni all'Unipol Arena di Bologna.

Per la maggior parte dei nostri connazionali Marc Marquez è un vero e proprio nemico sportivo, memori della sfida senza esclusione di colpi con Valentino Rossi del 2015, che lo stesso Dottore non ha ancora superato.

Nonostante siano passati quasi dieci anni da quegli eventi, il nome del classe 1993 fa ancora venire qualche malumore ai fan nostrani e lo si è capito chiaramente da quanto accaduto negli scorsi giorni, in occasione della festa Ducati per celebrare i grandi successi del 2023.

Di fronte a 8.000 persone, Guido Meda di Sky ha menzionato Marc Marquez, dall'anno prossimo nome nuovo della scuderia italiana, facendo reagire il pubblico presente con una serie di “buu” all'indirizzo proprio dell'iberico.

Lo spagnolo non era presente alla cerimonia visto che il contratto con la Honda non è ancora ufficialmente scaduto. C'era invece il due volte campione del mondo, Pecco Bagnaia, che come riferisce El Mundo Deportivo ha commentato così il passaggio di Marc Marquez nel team Gresini: “Penso che senza dubbio Marc Márquez sarà un altro contendente per il titolo. Sarà molto veloce, ma questo lo abbiamo già visto durante i test”.

A Valencia il classe 1993 è stato infatti fra i primi 5 piloti più veloci, dimostrando quindi subito un grande feeling con la sua nuova moto. “Ovviamente – ha continuato Bagnaia - ha potuto ricercare la massima prestazione, spingendo ai limiti per esplorare a fondo la nuova moto. Secondo me ha fatto molto bene ed è stato molto veloce. Ma era quello che mi aspettavo da lui, soprattutto perché era su una moto difficile e la guidava comunque al meglio delle sue capacità”.

Proprio Bagnaia, infatti, pochi giorni dopo l'annuncio dello sbarco di Marquez in Gresini aveva ipotizzato una prestazione super dello spagnolo a Valencia. “Sarà una bella lotta – ha concluso il pilota italiano - ma non solo con lui, perché non possiamo dimenticarci di Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Jorge Martin, Franco Morbidelli. Saranno tutti veloci con la Ducati”.