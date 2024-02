Marc Marquez tende la mano a Valentino Rossi: 'Una riappacificazione? Non dipende da me'

Marc Marquez e Valentino Rossi, una delle più grandi rivalità nel mondo del motorsport, e sfida che sta continuando nonostante il Dottore abbia appeso il casco al chiodo da tempo e lo spagnolo venga da anni di buio.

Da poche settimane Marquez è divenuto un pilota ufficiale del team Ducati Gresini, e proprio lo sbarco nel team tutto italiano, sembra aver riacceso la vecchia rivalità con il numero 46, pilota che ha fatto bene in ogni scuderia tranne proprio in quella di Borgo Panigale, per vari motivi.

Attraverso un documentario realizzato sul classe 1993 spagnolo da parte di DAZN, l'ex Honda è stato incalzato su Valentino Rossi, ed ha spiegato: "Valentino è un punto di riferimento per ogni pilota che inizia a correre. E, assieme a Dani Pedrosa, è stato un riferimento anche per me. Dani era il pilota che arrivava dalle categorie più piccole, Valentino era invece quello che vinceva in MotoGp. Ho avuto due fortune, quella di affrontarlo e quella di batterlo. Ma è capitato anche che lui battesse me".

E ancora: "E' stato bello condividere la pista con lui, ho imparato tanto. Sono stati davvero anni molto belli”. E su una possibile riappacificazione fra Marc Marquez e Valentino Rossi dopo la famosa stagione 2015, lo spagnolo risponde in maniera un po' sibillina: “Se ci sarà una riappacificazione con Valentino? Non dipende da me, non posso rispondere".

Cosa vorrà dire Marquez con tali parole? Difficile interpretarle ma lo stesso spagnolo sembrerebbe quasi scaricare le colpe su Rossi, che di recente ha spiegato di non aver ancora superato il mondiale del 2015, e quindi non ancora pronto a tendere la mano al suo rivale più noto. Chissà se sarà mai possibile un riavvicinamento fra i due, ma tenendo conto che anche dopo il ritiro Rossi e Marquez non si sono più parlati, è complicato che ciò accada in tempi brevi.