Marc Marquez tende la mano a Valentino Rossi: 'Fra lui e Lorenzo? Meglio il Dottore...'

Marc Marquez torna a parlare di Valentino Rossi e lo ha fatto in occasione di una frizzante chiacchierata con i francesi di Canal+. Il pilota spagnolo è stato sottoposto ad una serie di domande in stile “gioco della torre”, incalzato anche sul Dottore.

Marc Marquez, che si è trasferito ufficialmente in Ducati Gresini dopo undici anni di Honda, ha risposto ad alcune questioni anche extra motociclismo, a cominciare ad esempio da quale sia la sua squadra di calcio preferita fra il Real Madrid e il Barcellona, i due team con il maggior seguito in Spagna, sua terra d'origine: “Real Madrid o Barcellona? Difficile ma scelgo Barcellona”.

Sulla scelta invece fra il campionissimo Mbappe, star del Paris Saint Germain, e Haaland, stella del Manchester City, Marquez ha puntato sul bomber francese, aggiungendo: “Sembra che stia andando a Madrid, non è vero? Certo? Sono un tifoso del Barcellona, non vorrei che andasse a Madrid”, sottolinea ridendo.

Per quanto riguarda la pista preferita fra Le Mans e il Sachsenring, Marquez si è “scusato” scegliendo il circuito tedesco e aggiungendo che è “Una pista dove ha vinto molto in passato”.

Il collega di Canal+ l'ha quindi incalzato su chi preferisce fra il campione del mondo delle MotoGp 2023 Pecco Bagnaia, e Fabio Quartararo, e lui ha ammesso: “Scelgo Bagnaia perché ha più mondiali, ma Quartararo ha un grande talento. Ma questo è come mettermi un coltello al collo”, anche in questo caso aggiungendo una risata.

Infine, su chi preferisce fra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, il numero 93 ha replicato dicendo in maniera piuttosto ferma e dopo un sorrisino “Rossi”, aggiungendo che l'italiano: “ha più titoli”. Il numero 46 ha vinto ben nove campionati del mondo di motociclismo, mentre Marc Marquez è fermo ad otto, ma chissà che questo score non possa essere incrementato proprio grazie al suo arrivo in Ducati, avendo a disposizione una moto senza dubbio più performante rispetto alle Honda delle ultime stagioni.

In Qatar il classe 1993 ha chiuso al quarto posto la gara di domenica e in quinta posizione la Sprint Race, dimostrando un buon feeling con il suo nuovo mezzo, ma da qui a vincere il mondiale la strada è ancora lunghissima.

