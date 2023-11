Marc Marquez nel team Gresini, la moglie di Fausto: 'Se ci fosse stato mio marito...'

E' sceso in pista per la prima volta martedì con la sua nuova Ducati, l'ex Honda Marc Marquez, risultando il più veloce alla pausa. Un primo approccio decisamente convincente quello del classe 1993 con la due ruote di Faenza, ma che in molti avevano già previsto.

Qualche settimana fa, infatti, Pecco Bagnaia disse: “Marquez sarà il più veloce nei test di Valencia” e poco ci è mancato. Marquez ha subito dimostrato di voler competere con i migliori per la stagione 2024 e oltre a soddisfare il palato dei suoi numerosi fan e degli addetti ai lavori, ha lasciato a bocca aperta Nadia Urbinati, proprietaria del team Gresini da quando il compianto Fausto, il marito, ci ha lasciati per covid nel 2021.

"Quando Marc ha firmato con noi, l'ho toccato e gli ho detto: ‘Sei reale?'. Non avrei mai immaginato che un otto volte campione del mondo potesse passare da una squadra ufficiale ad una indipendente", le parole del CEO del team Ducati parlando in occasione del podcast A Tutto Gas con Giovanni Zamagni.

E ancora: "Tutti pensano che la fortuna di Gresini sia stata che Marc Marquez abbia deciso di firmare per la nostra squadra. Ma quello che penso è che sì ovviamente siamo stati fortunati, ma la fortuna ce la siamo creata noi. Se il team non avesse funzionato, se il gruppo di lavoro non fosse andato bene, non si sarebbe proprio creata l'opportunità. Abbiamo un clima familiare e Marquez probabilmente lo avrà notato".

Ma cosa avrebbe detto Fausto Gresini nel vedere l'otto volte campione del mondo nel suo box? "Fausto salterebbe di gioia, perché direbbe ‘Guarda cosa è riuscita a fare mia moglie. Una cosa incredibile'. Sarebbe sicuramente molto felice".

La sensazione è che durante la stagione di MotoGp 2024 ne vedremo delle belle visto che, nella lotta per il titolo che quest'anno ha visto Bagnaia e Martin contendersi lo scettro fino all'ultimo, con Bezzecchi leggermente più indietro, si inserirà sicuramente proprio Marc Marquez, un avversario ostico per tutti.