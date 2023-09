Marc Marquez, svelato il famoso Piano C? L'ipotesi assurda direttamente dalla Spagna

Quale sarà il futuro di Marc Marquez? Il classe 1993 di casa Honda ha un contratto in scadenza nel 2025, ma in vista della stagione che verrà nessuno sa dire con certezza cosa accadrà anche perchè lo stesso spagnolo è stato più volte sibillino.

Poche settimane fa Marquez sembrava fosse ad un passo dalla Ducati Gresini ed è proprio di questa opzione che gli spagnoli AS sono tornati a parlare in queste ore, paventando uno scenario che appare però surreale.

Secondo gli iberici sembra che Marc Marquez correrà nel team Gresini la stagione di MotoGp 2024 ma con una formula inedita, quella del prestito. In poche parole il pilota 1993 verrà parcheggiato a Borgo Panigale per l'annata che verrà, per poi fare ritorno in casa Honda con la speranza che per il 2025 gli mettano a disposizione una moto finalmente competitiva.

Se tale opzione venisse confermata, in casa Gresini Racing si ritroverebbero i due fratelli Marquez, Alex (di recente infortunato al Gp d'India) e appunto Marc. Secondo AS l'operazione è vicina alla definizione in un senso o nell'altro, e dovrebbe definitivamente arrivare ad una conclusione, dentro o fuori, per il Gp del Giappone, che come da date del campionato MotoGp 2023 si correrà il prossimo weekend.

Lo scenario è alquanto fantascientifico anche perchè, come sottolineato anche da Mowmag.com, il team Gresini Racing non si avventurerebbe mai nel tirare in casa un pilota come appunto Marc Marquez, sapendo che poi l'anno successivo se ne andrebbe.

Cosa diversa sarebbe ovviamente se lo stesso iberico venisse ceduto definitivamente alla squadra italiana, e a quel punto la situazione sarebbe completamente differente. La sensazione, comunque, è che il futuro di Marquez continuerà a tenere banco almeno fino alla fine del campionato: mettiamoci l'anima in pace e vediamo cosa succederà da qui a breve, non sono da escludere colpi di scena.