Marc Marquez, la stampa spagnola la spara 'Valentino Rossi sta complottando contro di lui'

La stampa spagnola ed in particolare quella catalana, ha spesso e volentieri trattato la notizia dello sbarco ufficiale di Marc Marquez nel team Ducati Gresini, vedendo il tutto con un po' di scetticismo.

Sono in particolare i colleghi di El Nacional, quotidiano di Barcellona (Marquez è originario dell'Ilerda, in Catalogna), a sottolineare a loro modo di vedere i molti dubbi legati all'arrivo del classe 1993 nella “terra del nemico”, e l'ultima bomba sganciata lascia un po' basiti.

“Valentino Rossi complotta per licenziare Marc Márquez dalla Ducati”, titolano gli spagnoli, sottolineando come il Dottore starebbe appunto spingendo affinchè lo storico rivale non sbarchi nel team Ducati ufficiale a partire dal 2025, quando scadrà il contratto con Gresini.

Sia chiaro, Valentino Rossi ha spiegato che non ha ancora superato quanto avvenuto nel 2015, ma pensare al numero 46 che complotti dietro le quinte affinchè Marquez non possa guidare la moto più forte del circus ci sembra poco realistico.

In ogni caso El Nacional scrive: “La loro inimicizia – riferendosi appunto ai due piloti - ha attraversato i circuiti e continua a lasciare alcuni resti dietro di sé. Il dottore è un vero e proprio idolo di massa in Italia, e ha una grande influenza nel suo Paese, dove peraltro sono numerosi i piloti in griglia”.

El Nacional sottolinea che Rossi teme che il proprio record di nove titoli mondiali possa essere messo in discussione da Marquez qualora dovesse vincere il mondiale quest'anno, di conseguenza, un eventuale sbarco in una Ducati ufficiale dal 2025 gli permetterebbe di superare il suo score portandosi a 10 titoli.

“Inoltre – spiegano ancora gli spagnoli - l'uomo dell'Ilerda lo farebbe con la Ducati, marchio con il quale Valentino non è riuscito a realizzare nulla. Una combinazione esplosiva che colpirebbe direttamente l'orgoglio di Rossi, che non vuole dare spazio al suo più accanito rivale”.

E ancora: “Il dottore sta muovendo tutte le carte possibili per evitarlo (lo sbarco dello spagnolo nel team ufficiale Ducati ndr). Con Márquez in Ducati Corse, Rossi sa che il '93 potrà conquistare molti altri campionati del mondo e, quindi, dalla sua posizione privilegiata farà tutto ciò che è in suo potere, e anche no, affinché questo salto non avvenga”.

Rossi proporrà quindi Bezzecchi come partner di Bagnaia per il 2025, ma dovrà vedersela con Jorge Martin che ha già minacciato l'addio in caso di mancato salto nel team ufficiale.