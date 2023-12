Marc Marquez, in Spagna non ci stanno: 'Ducati non gli darà la moto migliore, perché?'

Lo sbarco ufficiale di Marc Marquez nel team Ducati Gresini sta ovviamente catalizzando l'attenzione della stampa del settore, e nelle scorse ore gli spagnoli di AS sono tornati sull'argomento in maniera un po' “agguerrita”.

La collega Carmen Ruiz sottolinea come lo sbarco a Faenza del classe 1993 sia stato spesso e volentieri osteggiato dalla stessa Ducati: “Anche quando la firma di Marc Márquez per Gresini era già realtà, la Ducati si è presa la briga di ribadire che non voleva l'uomo dell'Ilerda (la sua città d'origine ndr) a bordo di una delle otto moto italiane in griglia”.

Secondo la Ruiz, l'ex campione del mondo di Honda potrebbe cambiare i piani dell'azienda di Borgo Panigale, che negli ultimi anni ha deciso di puntare sui migliori talenti nostrani, a cominciare da Pecco Bagnaia, fresco di secondo titolo mondiale in MotoGp.

“Marc però può cambiare i piani – scrive la giornalista di AS - il massimo rappresentante della Ducati, Claudio Domenicali, ha rivelato di aver studiato i dati di Marc con la Desmosedici e il risultato è evidente: se non ci saranno cadute o infortuni 'lotterà per il Mondiale fino all'ultima gara'”.

La collega comunque ci tiene a sottolineare una cosa, ovvero che Marquez non lotterà ad armi pari con i migliori in griglia, cosa ovviamente scontata visto che non avrà una Ducati ufficiale: “Domenicali riconosce che se Marc sarà il principale contendente al titolo saranno contenti della posizione dello spagnolo, ma non gli metteranno comunque a disposizione le armi migliori”.

Borgo Panigale non darà a Gresini la moto con cui Bagniaia e Martin hanno lottato fino all'ultimo, di conseguenza Marquez avrà a disposizione la moto senza gli ultimi aggiornamenti. “È curioso – aggiunge Carmen Ruzi - che al pilota più vincente sulla griglia attuale non siano fornite le armi migliori per dimostrare di cosa è capace la Desmosedici”.

Secondo Dall'Igna le ultime evoluzioni della Ducati 2023 hanno dato problemi a Bagnaia, Martin e Bastianini, e questo potrebbe spiegare il perchè della mancata “consegna” dell'ultima Ducati al classe 1993. “Il paradosso – aggiunge e conclude Ruiz – è che le evoluzioni non sono mai state contraddittorie”.