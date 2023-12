Marc Marquez, in Spagna conoscono già il post Ducati: 'Un team lo tiene d'occhio...'

Sono passate soltanto poche settimane da quando Marc Marquez ha firmato il suo contratto con Ducati Gresini. Una mossa storica quella del pilota spagnolo, che dopo ben 11 anni ha lasciato la Honda per sbarcare in Italia.

Nonostante gli ottimi tempi registrati a Valencia per i test, la stagione di Marquez non sarà comunque semplice, anche perchè secondo Jorge Lorenzo, non tutti in Ducati hanno gradito lo sbarco del classe 1993: "L'arrivo di Marc è una buona notizia per la Ducati perché ottiene il miglior pilota a costo zero – le parole dell'ex pilota - ma è anche un problema perché non tutti i dirigenti Ducati volevano Márquez”, aggiungendo comunque che Gigi Dall'igna "ha voluto Marc" fin dall'inizio, in quanto sempre alla ricerca dei migliori.

Dal suo canto Marc Marquez si è detto entusiasta di questa sfida: “Non è stata una decisione facile perché è un grande cambiamento sotto tutti i punti di vista, ma a volte nella vita è importante uscire dalla zona di comfort e mettersi alla prova per continuare a crescere”, le parole a caldo dello spagnolo subito dopo l'annuncio del suo sbarco in Gresini.

Il problema è che il contratto di Marquez durerà un solo anno, di conseguenza alla fine del 2024 lo stesso pilota spagnolo sarà libero di firmare per qualsiasi società lui voglia. Nadia Padovani, proprietaria del team Gresini, ha parlato di “momento storico per la famiglia Gresini" e si è detta "estremamente felice" che il pilota abbia deciso di scegliere il team di Faenza, ma fino a quando durerà questa liason? Possibile che prosegua anche dopo il 2024?

Gli spagnoli di El Nacional sono convinti che il futuro di Marquez avrà tinte differenti e precisamente quelle di KTM. Il direttore sportivo Pit Beirer segue da tempo il gioiello iberico, ed avrebbe già avuto dei contatti negli scorsi mesi.

In vista del 2025 tornerà quindi alla carica e “Tutto fa pensare che Gresini – chiosano gli spagnoli - sarà quindi un ponte in attesa di firmare, questa volta, per una squadra nella quale Marc ha fiducia”.