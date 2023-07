Marc Marquez rischia la vita: 'Prossimo incidente potrebbe essere l'ultimo, io sono così'

Marc Marquez sta vivendo una stagione decisamente disastrosa in MotoGp, complice una serie di cadute derivanti da mosse troppo avventate. In molti hanno messo in guardia lo spagnolo, come ad esempio l'ex campione del mondo Wayne Gardner: “Se non si ritira rischia di farsi male”, ha detto.

Il classe 1993 della Honda Repsol è conscio del rischio che corre ogni weekend: “So benissimo che il prossimo grave incidente potrebbe non solo porre fine alla mia carriera sportiva, ma anche condizionarmi per il resto della mia vita”, racconta nel suo ultimo libro “Essere Marc Marquez”, aggiungendo però di non poterci fare niente.

“Se vedo un muro, lo attraverso – spiega l'otto volte campione del mondo – non importa quante volte ci vorranno per riuscirci o quanto forte colpirò la testa contro quel muro, non mi fermerò finché non lo avrò attraversato il muro . Costi quel che costi. Costi persino la fine. Vincere è sempre stato il mio obiettivo e non cambierà mai. Ho bisogno della massima quantità di adrenalina nel minor tempo possibile. E ho bisogno di stare al limite”.

Valentino Rossi, ai tempi della famosa rivalità con Marc Marquez del 2015, un giorno disse: “Marc Marquez è così”, sintetizzando perfettamente quanto scriverà appunto lo stesso spagnolo otto anni più tardi, così come riportato poc'anzi.

Marquez ha parlato anche dei problemi fisici che l'hanno falcidiato negli ultimi tre anni e che ne hanno irrimediabilmente compromesso la guida: “L’ultima volta che sono riuscito a guidare veramente bene è stato a Jerez nel 2020 – scrive ancora nel suo libro - poi è successo quello che è successo. Ma sono io che devo adattarmi alle idiosincrasie della nuova MotoGP. Cioè a ciò che proprio non lo fa sentire bene in sella e capace di guidare come vorrebbe”.

Da tempo ci si interroga su cosa farà lo spagnolo nel 2024: ancora Honda, il ritiro, o eventualmente un'avventura con una nuova scuderia? Ai posteri l'ardua sentenza.