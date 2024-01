Marc Marquez, niente Red Bull in Ducati Gresini: lo spagnolo dopo anni 'senza ali'

Nelle scorse settimane erano circolate delle indiscrezioni secondo cui la Ducati di Marc Marquez avrebbe avuto... le ali, con riferimento al fatto che lo storico sponsor dello spagnolo, Red Bull, lo avrebbe seguito a Faenza.

In realtà sembra che le cose non siano andate proprio così. Se da una parte infatti la famosa bevanda energetica, che storicamente sponsorizza le competizioni più adrenaliniche, lascerà Honda con l'addio di Marquez, nel contempo non seguirà lo stesso spagnolo in Ducati.

Ecco che quindi il render della possibile Gresini di Marquez per il 2024, circolato negli scorsi giorni, viene seccamente smentito in attesa poi di scoprirne la livrea il prossimo 20 gennaio.

Red Bull resterà invece nel team KTM, dove da quest'anno farà la sua bella presenza il rookie Pedro Acosta, considerato uno dei piloti più interessanti del circus, e per molti, già in grado di competere per il titolo visto quanto dimostrato nelle categorie minori negli ultimi anni.

Nel contempo Red Bull ha rotto unilateralmente il contratto con Honda, e la moto giapponese non potrà essere sponsorizzata da alcuna bevanda energetica fino alla stagione 2025, così come da precedenti accordi.

In ogni caso, anche se il logo della bevanda energetica non comparirà sulla nuova moto Gresini, continuerà l'accordo con Marquez, di conseguenza vedremo la scritta Red Bull sul casco, ma anche sulle borracce dei fratelli spagnoli, e sui loro capi d'abbigliamento.

E' altissimo quindi l'hype nello scoprire come sarà la nuova moto dell'otto volte campione del mondo, il pilota che, a detta di quasi tutti gli addetti ai lavori, sarà quello più da temere in vista del nuovo campionato che scatterà il prossimo mese di marzo.

Dopo tre anni di magra l'acerrimo rivale di Valentino Rossi è pronto a riprendersi il posto che gli spetta, e anche se non dovesse tornare a vincere il mondiale fin da subito, vorrà comunque provare a dare del filo da torcere a Pecco Bagnaia.