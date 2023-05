Marc Marquez e Pedro Acosta, coppia da Playstation in KTM Husqvarna? Rumor (im)possibile

Con la pausa del campionato di MotoGp, in attesa del gran premio del Mugello, spopolano i rumors di “moto-mercato” in vista della stagione 2024, e uno dei grandi protagonisti è, tanto per cambiare, Marc Marquez.

Marc Marquez potrebbe lasciare Honda e il team nipponico ritirarsi dalla MotoGp. Nel frattempo sta continuando la faida fra Marquez e Valentino Rossi "portata avanti" da Bezzecchi, chiaro indizio di come lo spagnolo di Honda, nel bene e nel male, sia sempre al centro delle notizie delle due ruote.

L'ultima idea riportata da Motorcycle News, che ha già realizzato anche il render, vede appunto il classe 1993 in KTM Husqvarna, team che al momento non esiste ma che potrebbe fare la sua comparsa in MotoGp nelle prossime stagioni.

Del resto Stefan Pierer e Pit Beirer, CEO e direttore generale di KTM, vorrebbero portare un altro team satellite nella classe regina, così come fatto negli ultimi anni da Ducati. Sia chiaro, Piere e Beirer hanno escluso uno sbarco di Marquez in KTM, confermando l'attuale gruppo formato da Brad Binder, Jack Miller, Augusto Fernandez, Pol Espargaró e Pedro Acosta, ma in ogni caso è anche bello fantasticare un po' in vista di quello che verrà.

Riunire Marquez e Acosta sotto un unico tetto significherebbe far convivere un grande campione da una parte, e uno dei talenti più interessanti dall'altra, pronto a sbarcare il prima possibile in MotoGp dalla Moto 2.

Un'idea che sta stuzzicando in particolare Carmelo Ezpeleta, il capo della MotoGp, che come ricorda Mowmag sta cercando in tutti i modi di regalare un po' di verve alla classe regina, che dopo Valentino Rossi ha sicuramente perso un po' di interesse, oltre ad un campionissimo immenso. Certo è che Marquez e Acosta sotto lo stesso tetto sarebbero davvero una coppia da Playstation, e ogni domenica se ne vedrebbero delle belle.