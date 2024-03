Marc Marquez e Pedro Acosta insieme dal 2025? Guidotti: 'Mi piacerebbe averlo ma...'

Un team KTM con Pedro Acosta e Marc Marquez, sarebbe quasi da fantascienza. Da una parte il rookie con la “R” maiuscola della MotoGp, dall'altra l'otto volte campione del mondo, fra i migliori piloti di tutti i tempi.

Possibile formare il Dream Team? Ne ha parlato Francesco Guidotti, il team manager di KTM, che parlando negli scorsi giorni con i microfoni di Sky Sport ha spiegato, senza troppi giri di parole: "Pedro non dobbiamo andare a cercarlo, ma ce l'abbiamo già, quindi partiamo già con un bel vantaggio sulle decisioni da prendere. Per quanto riguarda Marc, non nascondo che a me piacerebbe averlo lo stesso (ride). Averli tutti e due sarebbe un gran colpo".

Pedro Acosta ha paragonato il perdere la verginità al suo debutto in MotoGp, e viene senza dubbio da una prima prova in cui non ha lesinato nello spettacolo. "Mi ha ricordato il debutto di Martin nel 2021 – le parole di Guidotti sulla prima del gioiello spagnolo - quando aveva fatto una partenza incredibile ed era là con il gruppo di test, poi aveva perso terreno piano piano perché la gestione di una gara di MotoGP è diversa e più complicata. Sono ragazzi che hanno dentro un qualcosa in più".

Marc Marquez, invece, ha debuttato con un buon quarto tempo assoluto dopo aver chiuso al quinto posto nella Gara Sprint, un risultato convincente alla luce dell'annata disastrosa 2023. "Intanto è andato molto bene – ha proseguito Guidotti parlando di Marquez - ma mi sembrerebbe strano se lui avesse voglia di cambiare tre moto in tre anni per iniziare a capirla ed adattarsi, non fosse altro che per l'età che ha. Lui si giocherà le carte che ha dov'è o comunque con quella moto per il futuro secondo me".

Marc Marquez ha firmato con Ducati Gresini e dall'accordo ufficiale ovviamente le aspettative nei confronti del classe 1993 sono cresciute a dismisura: riuscirà a soddisfarle?

