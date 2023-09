Marc Marquez a un passo dalla Ducati Gresini? Spagnolo sibillino: 'Conosco il mio futuro'

Marc Marquez, attualmente legato a Honda da un contratto firmato anche per la prossima stagione, è vicino a un possibile ingresso nel team Gresini per la stagione 2024. Il pilota spagnolo potrebbe dunque unirsi a suo fratello Alex Marquez.

Questa ipotesi del quale si parla da un po' di tempo, sembra ora prendere forma e si è rafforzata alla imminente vigilia della gara di Misano. In un'intervista, Marc sembra estremamente felice e sereno mentre rivelava: "Sono sorridente perché ho deciso il mio futuro...".

Questa notizia è molto attesa dagli appassionati di MotoGP, poiché l'idea di vedere i fratelli Marquez condividere la stessa squadra e gareggiare con moto Ducati ha suscitato grande interesse. Attendiamo dunque comunicati ufficiale da parte dello stesso pilota.

Marquez ha visto un periodo molto travagliato, segnato da infortuni e tempi di recupero che, ancora, non lo hanno riportato ai grandi fasti di un tempo. Recentemente il pilota ha confessato che, all'interno della sua cerchia intima, gli è stato più volte consigliato di ritirarsi.

Una grande apprensione invece ce l'ha procurata il nostro Pecco Bagnaia, che in seguito al terribile incidente nel GP della Catalonia, ha rischiato seriamente di compromettere il suo mondiale. Incredibilmente il pilota ne è uscito quasi illeso e pronto per prendere parte alla prossima tappa del motomondiale. In un articolo vi abbiamo parlato delle possibili ragioni che hanno contribuito a salvare la gamba del pilota.