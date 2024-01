Marc Marquez, Paperone della MotoGp: ecco quanto ha guadagnato nel 2023, la classifica

Marc Marquez ha vissuto una stagione 2023 di MotoGp decisamente disastrosa. Il vincitore del campionato è stato Pecco Bagnaia su Ducati, che alla fine l'ha spuntata su Jorge Martin, ma il classe 1993 ex Honda è stato senza dubbio uno dei protagonisti in negativo dell'annata.

Eppure, nonostante 12 mesi disastrosi, Marc Marquez si è portato a casa un compenso record, ben 12,5 milioni di euro da Honda, primo in assoluto (e a mani basse), fra i colleghi piloti della MotoGp 2023.

Marc Marquez ha da poco firmato con il team Ducati Gresini con un compenso ben ridotto rispetto a quello percepito appunto in Honda, ma in ogni caso non è da escludere che già dal 2025 possa tornare a guadagnare cifre incredibili se dovesse vivere un 2024 da protagonista.

Alle spalle del classe 1993 spazio al connazionale Vinales, con ben 10 milioni di euro in 12 mesi percepiti da Aprilia, anch'egli non proprio fra i grandi protagonisti della scorsa stagione.

Sul terzo gradino del podio, Mir e Quartararo, rispettivamente di Honda e Yamaha, a quota 6 milioni di euro. Solamente quinto assoluto il campione del mondo, Pecco Bagnaia, vincitore degli ultimi due campionati di MotoGp con la Ducati ufficiale, con uno stipendio di “soli” 5 milioni di euro, meno della metà di quanto percepito da Marquez.

Jorge Martin, il principale rivale di Pecco per la passata stagione, si è fermato a un milione di euro, lo stesso stipendio percepito da Alex Marquez del team Gresini, mentre per Enea Bastianini l'ingaggio è stato di 375mila euro.

Più sotto vi si trovano quindi i due piloti del team di Valentino Rossi, Mooney-Vr 46, Luca Marini (ora in Honda al posto di Marquez), e Marco Bezzecchi, a quota 300 e 250mila euro. Decisamente meglio hanno invece fatto Pol Espargato, Jack Miller e Morbidelli: il pilota di Gas Gas ha percepito nel 2023 3,5 milioni di euro, mentre per i due centauri di Ktm e Yamaha l'ingaggio è stato di 3 milioni di euro a testa. Infine Aleix Espargaro di Aprilia con 750mila euro.