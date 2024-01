Marc Marquez non cerca vendetta: 'Mi hanno bastonato per 3 anni? Se guidassi con rancore...'

Marc Marquez viene da tre anni decisamente deludenti in MotoGp, in cui ha raccolto soltanto le briciole lasciate dagli avversari. Ora, con la firma ufficiale nel team Ducati Gresini, ha l'opportunità di rifarsi, ma il classe 1993 non sembra affatto pronto a scendere in pista col rancore.

Parlando con i microfoni degli spagnoli di AS, ha infatti spiegato: “Ci sono persone che vorrei rimettere al loro posto? Trovo normale che avessero la smania di picchiarmi? Sì, ma l’ho detto in passato, lo dico adesso e lo dirò tra qualche anno, nessuno è eterno”.

E ancora: “Sì, in passato ho fatto tanto, ma devo dimostrare che posso farlo anche nel presente. Nessuno è eterno e sarebbe un errore, nella situazione in cui mi trovo, pensare a quello che mi ha fatto una persona o mi ha fatto un’altra. Devi dimenticare tutto e concentrarti su te stesso”.

Quindi ha ribadito il concetto: “Se guido con rancore non andrò da nessuna parte. Devo guidare concentrandomi su ciò che è mio, che è la cosa più importante. Poi, quando sei veloce in pista e arrivano i risultati, hai tempo per pensare a fare una cosa o l’altra come è già successo in passato, quando guidavo ad altissimo livello e avevo tempo per giocare. Ma in questo momento... stanno giocando con me e io non posso giocare con loro”, ripete Marc Marquez, fra i migliori nei test di Valencia di fine novembre.

In ogni caso da quando lo spagnolo è sbarcato a Faenza, le aspettative nei suoi confronti sono aumentate a dismisura: "Il mio compito è sfuggire da tutte queste aspettative", ribatte l'ex Honda, aggiungendo: “Non vinco una gara da due anni, ho ottenuto un podio perchè pioveva (in Giappone ndr)”.

Il 2024 sarà l'anno in cui tutte queste preoccupazioni potranno essere affrontate con una moto senza dubbio all'altezza dei primi della classe. Al di là del fatto che lo stesso pilota ci vada con i piedi di piombo, è innegabile che le aspettative nei suoi confronti siano molto alte, anche perchè il talento è purissimo, la voglia è al pari e la moto è competitiva: una combinazione letteralmente esplosiva.