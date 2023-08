Marc Marquez: 'Molti attorno a me dicono che dovrei smettere'

Marc Marquez riflette sugli ultimi 3 anni da incubo, durante i quali ha dubitato di poter tornare mai più a gareggiare, in quello che ha definito il momento più difficile della sua carriera.

Senza troppi giri di parole Marquez ha rivelato a BBC che nè lui nè la moto sono attualmente pronti per vincere. Quasi inimmaginabile per un pilota che solamente quattro anni fa ha conquistato il suo sesto titolo in MotoGP.

Tuttavia, le ossa fratturate e le numerose operazioni successive a una serie di incidenti hanno messo alla prova Marquez più che mai. In una recente intervista Marquez ha dichiarato che il prossimo incidente potrebbe essere addirittura l'ultimo. Nella stagione attuale ha mancato cinque delle otto gare sinora disputate e non ha terminato una corsa completa dalla gara in Malesia nell'ottobre 2022.

Mentre si prepara per tornare in pista dopo la pausa estiva, in vista del Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana, il pilota di 30 anni sta cercando di ricostruire la sua fiducia.

"La pausa estiva è giunta nel momento più opportuno per me, la prima parte di stagione è stata costellata da numerosi infortuni; nelle gare recenti mi sentivo piuttosto esausto. Ci sono stati molti incidenti: costola rotta, dito rotto, caviglia rotta. Ho preso questo periodo per ripristinare il mio corpo e per ricostruire la mia energia."

Marquez rimane il pilota più giovane a vincere una gara di Moto GP, l'unico a conquistare il titolo nel suo anno da debuttante, e il campione più giovane di tutti i tempi. Ha raggiunto tutte queste pietre miliari a soli 20 anni. L'anno successivo ha stabilito un record di vittorie in una stagione, ottenendo il primo posto ben 14 volte su 18 tentativi.

Con 92 pole position, 85 vittorie e 139 podi nella sola MotoGP, Marquez ha raggiunto innumerevoli traguardi. a partire dal 2020 però, la sua carriera da "fiaba" ha preso una svolta amara. Ecco le parole di Marco Melandri su chi è più forte tra Valentino Rossi e Marc Marquez.