Marc Marquez-Martin, Dream Team sfiorato! Una richiesta di Ducati ha bloccato tutto

Ormai da più di due mesi è giunta l'ufficialità di Marc Marquez nel team Ducati Gresini, ma i colori che lo spagnolo indosserà durante la stagione 2024 sarebbero potuti essere differenti.

Si è infatti sfiorato il Dream Team composto dal vice campione del mondo, Jorge Martin, caduto all'ultima gara lasciando il titolo di campione del mondo a Pecco Bagnaia, e appunto dall'ex Honda HRC.

A svelarlo è stato Paolo Campinoti, CEO di Pramac, che parlando con DAZN, ha spiegato: "Io ero interessato a prenderlo ma la Ducati ci ha detto di sì solo se gli avessimo fatto firmare un contratto biennale. Poi ho firmato per la Gresini per un anno”.

Borgo Panigale aveva quindi posto questo paletto, un biennale fino al 2025, che evidentemente allo stesso Marquez non andava a genio visto l'annuale sottoscritto con Gresini in attesa poi di capire cosa accadrà fra 12 mesi quando scadranno diversi accordi in MotoGp.

"Marc Márquez resta uno dei piloti più forti, se non il più forte che ci sia – ha detto ancora Campinoti - ha delle caratteristiche molto particolari, è molto aggressivo e molto dirompente, e quindi l'equilibrio in Ducati può essere difficile da gestire”.

Il numero uno di Pramac non era d'accordo con la firma per un anno: "Personalmente non lo avrei fatto firmare con noi per un anno. Non ha molto senso avere Marc Márquez per un anno, perché a livello di marketing hai tutto, ma un anno lo vedo come un termine troppo breve. Comunque per l'immagine del marchio Marc Márquez è positivo, perché nel bene e nel male, è il più grande campione che esista oggi in MotoGP”.

Sullo sbarco in Ducati: "Lasciare il marchio dove è nato e cresciuto per venire in Ducati riflette una padronanza della moto. Marc Márquez è fiducioso di essere fra i più forti anche se con una moto dello scorso anno. Non so come sarà la nostra moto nel 2024, se avrà più potenziale e se ci saranno delle differenze, ma penso che sarà un candidato sicuro per il titolo e creerà un po' di agitazione”.

Quindi Campinoti chiosa: “Nel medio e lungo termine la sua strategia è chiara, tornare ad essere Marc Márquez e vedere come sta la Ducati, vedere come sta la KTM...”, così che nel 2025 possa rinegoziare un altro contratto.