È Marc Marquez mania! La presentazione di Gresini batte la Ducati ufficiale, ecco i dati

E' decisamente scoppiata la numero 93 mania. Da quando Marc Marquez ha firmato con Ducati Gresini, di fatto nel mondo delle due ruote non si parla d'altro se non della stagione 2024 del campione spagnolo.

Tutti, fra addetti ai lavori, appassionati e soprattutto fan, si interrogano su come sarà il campionato dell'otto volte campione del mondo, ma per scoprirlo bisognerà aspettare ancora un paio di mesi circa quando prenderà il via appunto la MotoGp 2024.

Che l'hype verso l'inizio della stagione sia alle stelle come non mai, lo si capisce chiaramente dai dati inerenti le visualizzazioni della presentazione della Ducati ufficiale, e di quella del team Gresini. Ebbene, come spiega DueRuote, il reveal della moto di Marc Marquez ha superato di gran lunga quello della moto campione del mondo, esattamente di 121.700 spettatori.

In favore di Gresini il fatto che la presentazione sia avvenuta di sabato contro il lunedì del team ufficiale, ma in ogni caso i numeri fanno chiaramente capire quanto sia alto l'interesse verso Marquez.

C'è chi parla di un ritorno della magia che si respirava quando correva ancora Valentino Rossi, che tra l'altro non ha ancora superato il famoso 2015 (a proposito di Marquez), e anche noi siamo certi che a partire dal mese di marzo ne vedremo delle belle in pista con Marc finalmente su una moto performante dopo troppi anni di buio.

Lo spagnolo potrebbe dare fin da subito del filo torcere al campione del mondo Pecco Bagnaia, anche se è stato lo stesso classe 1993 ad abbassare un po' i toni, ricordando come non vinca una gara da troppo tempo e che nel 2023 abbia ottenuto un solo misero podio.

Possibile quindi che le aspettative nei suoi confronti siano troppo esagerate? Chi può dirlo, nel frattempo la prossima settimana potremo goderci un primo assaggio di duello in pista, visto che i ducatisti si ritroveranno a Portimao per una due giorni di test, senza esclusione di colpi aggiungiamo noi.