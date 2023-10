Marc Marquez lascia la Honda, è ufficiale: pronto lo sbarco in Ducati?

Honda Racing Corporation e Marc Marquez hanno concordato di terminare anticipatamente la loro collaborazione alla fine della stagione 2023 del Campionato del Mondo MotoGP. Nonostante fosse rimasto un anno nel loro contratto quadriennale, hanno deciso di comune accordo di separarsi prima del tempo.

"Questo pone fine a 11 anni di collaborazione tra il #93 e HRC in cui hanno ottenuto insieme sei Campionati del Mondo di Moto GP, cinque Triple Crown, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position"

Marc Marquez ha ottenuto la sua prima vittoria nella classe regina con una Honda RC213V al Gran Premio delle Americhe nel 2013, diventando il più giovane vincitore della Moto GP e vincendo il titolo mondiale più tardi nello stesso anno. Ha difeso il suo titolo nel 2014 e ha ottenuto altri titoli nel 2016, 2017, 2018 e 2019 come pilota del Repsol Honda Team.

Delle indiscrezioni vogliono che il pilota spagnolo possa approdare in Ducati al termine della stagione. Non è da escludere un piano più elaborato del quale si è parlato recentemente che prevederebbe un ritorno futuro in Honda.

Marc Marquez è stato vittima di vari infortuni che hanno avuto una ripercussione sulle sue prestazioni, il pilota ha detto di aver ricevuto solleciti che lo invitavano a smettere con le competizioni e di ritirarsi. Chissà cosa accadrà in futuro, se vedremo Marquez correre ancora o se sia giunto il momento (seppur con un ampio anticipo anagrafico) di appendere il casco al chiodo.