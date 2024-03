Marc Marquez e l'incidente con Bagnaia: 'Cosa è successo? Ducati lo sa, c'è la telemetria'

Cosa è successo fra Marc Marquez e Pecco Bagnaia a Portimao, ma soprattutto, di chi è la colpa dell'incidente? I due protagonisti si sono rimpallati le responsabilità, e il fatto che non siano state comminate penalità, rende l'idea di quanto sia complicato dare una colpa all'uno o all'altro.

Vero è che entrambi i piloti Ducati hanno lasciato il Portogallo con il broncio, visto che tutti e due hanno raccolto zero punti, regalando quindi il bottino pieno a Jorge Martin, vincitore lo scorso weekend.

Quanto accaduto non passerà in cavalleria, anche perchè la scuderia di Borgo Panigale non sarebbe così felice del crash e vorrebbe che tale situazione spiacevole non si ripetesse più nelle prossime uscite. Lo si capisce chiaramente dalle parole del numero uno Domenicali: "Quando succedono cose come questa tra Pecco e Marc – ha detto a Sky - ci rimaniamo tutti un po’ male, ma le gare sono queste. Sono due grandissimi campioni e nessuno dei due voleva mollare. A seconda di come la guardi tendi a dare ragione a uno o all’altro". E ancora: “Forse due piloti con la loro esperienza potevano stare un po’ più attenti ma nessuno dei due voleva mollare e quindi, anche se per un 5° posto, se la sono giocata. Sono due grandi professionisti, li capisco, ma non li giustifico del tutto”.

Ma allora chi ha sbagliato? Marquez, interpellato sull'accaduto, ha confessato: "È stato un incidente di gara che abbiamo pagato entrambi a caro prezzo, lasciando per strada tanti punti. In quella fase di gara ero più veloce. Lo avrei superato lo stesso il giro dopo: ha provato a replicare e siamo entrati in contatto. Secondo me Pecco è stato un po' troppo ottimista. Io dall'esterno non ho potuto fare molto. Ne abbiamo discusso serenamente in Direzione Gara, sono cose che succedono".

Ma come sottolinea Fanpage, parlando con la stampa spagnola Marc Marquez, da ottobre col team Ducati Gresini, ha rivisto i piani: "Questo è stato un errore che non mi aspettavo da Pecco. I commissari di gara ci hanno convocato e gli ho detto: ‘Decidete voi'. Per me è un'azione molto vicina a un incidente di gara. Non lo hanno fatto. Di chi è la colpa? Beh, la Ducati ha la telemetria e lì si vede benissimo cosa è successo. L'ho vista. Il fatto è che la telemetria è privata, non viene mai diffusa".

La sensazione è che sarà una lunghissima di stagione in cui i due “galli”, il classe 1993 da una parte e Pecco Bagnaia, campione del mondo MotoGp 2023 dall'altra, battaglieranno fino all'ultima curva: speriamo senza colpi proibiti.