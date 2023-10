Marc Marquez-Honda, il retroscena prima dell'addio: la richiesta 'indecente' del 93

Ormai lo sanno anche i muri, Marc Marquez lascerà la Honda a fine stagione per accasarsi al team Gresini di Ducati. Dopo 11 anni è finita la liason fra il classe 1993 spagnolo e l'HRC, con la speranza che il nuovo corso italiano sia altrettanto vincente.

A esattamente una settimana dal divorzio storico, è emerso un retroscena inerente l'ultimo atto del matrimonio fra Honda e Marquez, così come riportato da El Periodico. Ebbene, secondo quanto scritto dal quotidiano spagnolo, sembra che il classe 1993 abbia proposto al proprio team una sorta di “anno sabbatico”, per poi tornare nel 2025, ma solo ad una condizione.

“Ha promesso, davanti ai suoi capi giapponesi – ha spiegato Emilio Perez de Rozas - di tornare nel 2025, a patto che la Honda dimostri di aver fatto un passo avanti nel 2024 e di avere ancora una volta una moto competitiva”.

L'intenzione del sei volte campione del mondo era quindi quella di fare ritorno alla “casa madre” dopo un anno di lontananza, e questo era di fatto il Piano C di Marquez svelato sempre in Spagna lo scorso fine mese ma dato per assurdo vista la richiesta appunto indecente.

Marquez, come spiega ancora Emilio Perez de Rozas, si sarebbe rivolto così ai suoi capi: "Se uno dei vostri piloti finisse semplicemente tra i primi cinque alla fine del prossimo campionato del mondo", sarebbe tornato.

Un'offerta che stando a El Periodico “ha sorpreso i vertici di HRC” e che è stata poi “respinta categoricamente”. Niente da fare quindi, alla fine Marquez andrà in Ducati dopo di che nel 2025, quando la maggior parte dei contratti scadrà, si vedrà quale sarà il suo destino.

Nel frattempo Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, parlando con Sky non si è detto preoccupato del fatto che Marquez possa stare un solo anno con loro 'rubando' magari qualche segreto: "Ho paura che possa portarmi via i segreti in caso di addio nel 2025? Johann Zarco andrà alla Honda l’anno prossimo, è la stessa cosa”, ha spiegato l'ingegnere che poi ha aggiunto: “Porterà con sé le informazioni e le conoscenze, ma sarebbe peggio se se ne andasse un ingegnere”.