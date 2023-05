Marc Marquez in Ducati per vincere? Arriva la profezia dell'ex collega

Continuano a tenere banco in MotoGp i rumors inerenti il futuro di Marc Marquez. Dopo quelli circa uno sbarco in KTM al fianco di Acosta, il nome del classe 1993 è finito in ottica Ducati, la moto campione del mondo 2022 con Pecco Bagnaia.

A credere nella liason fra lo spagnolo e la due ruote di Borgo Panigale è in particolare l'ex collega e connazionale Jorge Lorenzo, fresco di ritiro della sua Lamborghini Urus S.

Parlando nella giornata di ieri con il sito ufficiale della MotoGp, il maiorchino ha raccontato: “Marc Marquez è Marc Marquez. E’ vero che quando scadrà il suo contratto con Honda avrà ormai 31 o 32 anni, ma ha tutto per vincere ancora e è quello che lui vuole. Alla fine salirà su una Ducati, anche se dovrà accontentarsi di un ingaggio bassissimo rispetto alle cifre che ha guadagnato nelle ultime quattro stagioni. Lui vuole vincere e la Ducati è la moto per vincere”.

Parole che sembrano quasi una profezia quelle di Lorenzo, che ricordiamo, ha un trascorso in Ducati e non è da escludere sappia qualcosa che noi non conosciamo. Del resto la maggior parte degli addetti ai lavori si dice convinta che il classe 1993 finirà in KTM, come accennato sopra, o al massimo in Aprilia, mentre all'idea Ducati crede di fatto solo Lorenzo, tra l'altro ribadendo un concetto già espresso poco tempo a fa a MowMag.

“Vedo la Ducati davanti a tutti per ancora un po’ di tempo – ha aggiunto il cinque volte campione del mondo – il prossimo mondiale lo vincerà una Ducati (ride, ndr), ma non credo che sarà quella di Jorge Martin o di Enea Bastianini, anche se l’italiano mi piace davvero tanto: deve migliorare la partenza e i primi giri, e le qualifiche, ma è un animale da corsa.Jorge Martin, invece, credo sia rimasto un po’ scottato quando Ducati gli ha preferito Bastianini per la squadra ufficiale, ma anche il suo talento non è in discussione, anche se si dice che per lui c’è pronta una offerta della Yamaha”.

Infine, sul pilota del futuro Lorenzo non ha dubbi: “Se guardo in Moto3 vedo David Munoz come prossima superstar del motomondiale: è molto competitivo, molto fresco come personaggio, molto aggressivo e probabilmente sarà una stella”.