Marc Marquez, il feeling con la Ducati Gresini cresce: 'Mi mancano solo 3 decimi'

Marc Marquez, l'ottuplice campione del mondo di Moto GP, sta attraversando una fase cruciale nel suo adattamento alla Ducati, mentre cerca disperatamente di recuperare "gli ultimi tre decimi" per competere ai vertici della MotoGP.

Nonostante il quarto posto ottenuto nei recenti test pre-stagionali in Qatar, il pilota si trova ancora a meno di quattro decimi di distanza dal ritmo impresso dal suo compagno di squadra ufficiale, Francesco Bagnaia. Durante i test, Marquez ha ammesso che la sua caduta sul circuito di Sepang, e le cui prove non sono andate proprio bene, è stata il risultato diretto della sua determinazione nel sondare i limiti della nuova moto, la Ducati Gresini GP23. Tuttavia, pur condividendo il suo apprezzamento per i progressi finora compiuti, ha riconosciuto umilmente che almeno tre piloti si trovano attualmente ad un livello superiore al suo.

"È sempre nelle corse che diciamo che gli ultimi tre decimi sono i più difficili," ha commentato Marquez. "Quindi è lì che mi trovo adesso, sono due, tre decimi, anche quattro a volte, dietro ai migliori. E ora devo capire come essergli più vicino”.

Nonostante queste sfide, Marquez rimane determinato a ridurre il divario, impegnandosi costantemente per apprendere dai migliori e perfezionare le sue abilità di guida. Il suo obiettivo è chiaro: avvicinarsi ai vertici della classifica e lottare per la vittoria in ogni gara. Il cammino di Marquez verso l'eccellenza sulla Ducati è stato caratterizzato da momenti di sfida e di crescita, ma il suo spirito combattivo e la sua determinazione incrollabile continuano a ispirare fan e rivali in tutto il mondo.

"Passo dopo passo, niente panico," ha dichiarato Marquez. "Sono felice dei progressi fatti finora. Ma oggi era il giorno per fare un altro passo, per aumentare il rischio. E questo ho fatto, soprattutto nel time attack in cui ero più vicino".

Secondo alcune indiscrezioni Bagnaia avrebbe "strigliato" Marquez per via del suo non essersi adattato alla guida della Desmosedici e di essere ancora troppo legato allo stile che aveva con Honda. Sebbene il percorso verso il successo possa essere tortuoso, Marquez è pronto comunque ad affrontare qualsiasi sfida gli si presenti sulla sua strada, deciso a dimostrare il suo valore e a raggiungere nuove vette nel mondo della MotoGP.