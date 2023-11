Marc Marquez: 'Fan Ducati come quelli Ferrari, ti odiano fino a che non corri per loro'

Marc Marquez ha rilasciato una bella intervista ai microfoni di Crash.net, in cui ha affrontato vari temi a cominciare dal suo cambio di team in vista del 2024. Dall'anno prossimo Marquez correrà nel team Ducati Gresini, una svolta epocale dopo i molti anni passati in Honda.

Del passaggio del classe 1993 nel team di Faenza si è discusso a lungo, e ad un certo punto Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse, ha spiegato che: “Marquez in Gresini correrà (quasi) gratis”.

Parole che sono state in parte smentite dal diretto interessato che ha raccontato: "È vero che attualmente ho lo stipendio più alto della MotoGP – traduzione pubblicata da Mowmag.com - ma sono contento con quello che avrò l’anno prossimo. Non è vero che che correrò gratis per la Gresini il prossimo anno. Nessuno sa davvero quale sia il mio salario adesso alla Honda, nessuno. Ho sentito molti numeri, ma nessuno li conosce con certezza. E l’anno prossimo sarò molto contento di quello che ho”.

E a proposito del suo passaggio in Ducati, Marquez lo ha paragonato allo sbarco di un rivale in Ferrari: “Esattamente come fanno i tifosi della Ferrari con i piloti: li odiano finché non vanno a correre per loro. Ho sicuramente più fan in Spagna che in Italia, ma anche lì ho tanti tifosi, soprattutto nel paddock, con tutti gli italiani sto bene e mi sento molto bene con loro. Io faccio il mio e provo a farlo al meglio. Poi sì, gli italiani sono un po’ come gli spagnoli. Ed è una cosa a cui non penso mai, sto cercando il meglio per me e mi sento molto bene, anche in Honda ci sono tanti italiani”.

E ancora: “Chiaramente vista da fuori è una mossa difficile da capire. Ora ho bisogno di un team famigliare, di tornare a godermi il circuito, provare a stare calmo. Voglio guidare la moto e provare a scordarmi di tutto il resto. È vero che è un team satellite, ma è anche vero che molti piloti sono riusciti ad avere ottimi risultati: Bastianini, mio fratello, Di Giannantonio. Prima di pensare al risultato però, devo tronare a godermela. Ma è per questo che ho scelto Gresini. E per questo ho un anno di contratto. Devo capire molte cose, se mi divertirò sarà la miglior notizia di sempre”.

Chiusura dedicata alla storica rivalità con Valentino Rossi, e al record di nove titoli da parte del Dottore: “Al momento non sto pensando ai nove titoli mondiali di Valentino Rossi, perché sono lontano dal mio livello. Non posso approcciarmi alla prossima stagione puntando al mondiale. È già da due anni che non vinco una gara. Considerando questa statistica non puoi pensare di vincere il titolo. Devo trovare una buona base per essere più veloce e migliorare in futuro”.