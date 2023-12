Marc Marquez in Ducati, Vinales: 'Gli altri con la Rossa son già nervosi'

Il pilota di MotoGP Maverick Viñales, soddisfatto per la giornata di test al Circuito Ricardo Tormo a Valencia, ha affermato di non essere sorpreso dei primi ottimi risultati di Marc Marquez e del Team Ducati, considerando lo spagnolo che guida una delle moto migliori ed è uno dei migliori piloti in circolazione.

Egli ha aggiunto inoltre che sarà interessante vedere come la presenza del pilota spagnolo influirà sugli altri piloti, affermando che ciò accenderà un'acerrima competizione interna. Anche Bastianini si è visto sorpreso da come Marquez riesce a gestire la propria moto.

Viñales, parlando si sé, ha osservato che il suo ottimo tempo registrato è la cosa meno importante al momento, dichiarando di sentirsi sempre più in sintonia con la moto e non vede l'ora di iniziare la prossima stagione. Il pilota spagnolo ha affrontato alcune questioni tecniche, concentrandosi sul miglioramento del bilanciamento tra la gomma anteriore e quella posteriore della moto, risolvendo problemi di grip che avevano afflitto la squadra durante la stagione.

Nonostante inizialmente non avesse pianificato di fare molti giri, alla fine è stato uno dei piloti più attivi, completando 86 giri e registrando il miglior tempo in griglia con 1:29.253. Viñales ha concluso esprimendo la sua fiducia nella moto Gresini e nel progresso che la squadra ha fatto nel capire il segreto della moto, aprendo prospettive positive per il futuro.