Marc Marquez in Ducati? 'Una bomba ad orologeria, non l'avrei preso'. I timori di Pernat

Continua a far discutere lo sbarco ufficiale di Marc Marquez nel team Ducati Gresini. L'arrivo dello spagnolo a Faenza sembra aver diviso l'opinione pubblica a metà fra chi si dice favorevole a questa nuova avventura italiana del campione iberico, e chi invece storce il naso.

Fa parte senza dubbio di questa seconda schiera il grande Carlo Pernat, protagonista da una vita nel mondo delle due ruote, nonché agente di Enea Bastianini. Uscendo allo scoperto negli scorsi giorni, come si legge su paddock-gp, ha parlato così del classe 1993: “Sarà in corsa per giocarsi il titolo mondiale, quest'anno è stato molto sfortunato”. E ancora: “Adesso ha una rabbia incredibile dentro”.

L'anno prossimo Marc Marquez non avrà la migliore Ducati possibile, ovvero, quella di Bagnaia del 2023, ma utilizzerà quella di Zarco, cosa che ha fatto storcere un po' il naso alla stampa spagnola. In ogni caso Pernat spiega: “Questa nuova moto che abbiamo provato a Valencia lo aiuterà molto, inoltre è più adatta al suo modo di guidare. Mi aspetto che Enea (Bastianini ndr) sia in lizza per la vittoria finale, dove ci saranno tanti altri nomi, ma lui è uno dei favoriti per contendersi il titolo”.

Pernat ha poi precisato: “L'arrivo di Marc Marquez in Ducati è una bomba a orologeria. Se tornasse come prima si creerebbe un grande sconvolgimento, non dobbiamo dimenticarlo”.

Pernat non avrebbe comunque portato Marc Marquez in Ducati, e lo dice senza troppi giri di parole: “Un passo che francamente non avrei fatto, perché avere una politica giovanile in Ducati e mettere un personaggio del genere cambia gli equilibri...”.

La MotoGp 2024 si preannuncia quindi una stagione a dir poco scoppiettante, alla luce di queste premesse, e se le previsioni saranno azzeccate probabilmente vedremo Marc Marquez fra i primi della classe. Ovviamente se così fosse lo spettacolo ne guadagnerà, e ogni domenica diventerà una vera e propria guerra fra due ruote.