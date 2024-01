Marc Marquez in Ducati ufficiale? Ciabatti: 'Aspettiamo 5-6 gare ma no contratti record'

In un'intervista al Corriere dello Sport, Paolo Ciabatti ha toccato il tema della MotoGP, con particolare attenzione a Marc Marquez e alle aspettative che circondano la sua partecipazione al campionato del mondo 2024 con la Ducati. Il manager ha anche sottolineato il gradissimo potenziale del pilota spagnolo.

"Visto che non abbiamo ancora definito i piloti per il 2025, direi senza problemi che Marc sarà uno tra i candidati per il team ufficiale. Ovviamente c’è un aspetto importante da sottolineare, ovvero che dal punto di vista economico non siamo più in quel periodo pre-covid, dove un pilota come lui può percepire ingaggi super milionari".

Le ottime performance di Marc Marquez sembrano essere in linea con le parole di Ciabatti, che per il momento ha scelto di mantenere un profilo votato alla prudenza. Chissà cosa ci riserverà la prossima stagione, sicuramente Bagnaia e compagni avranno sicuramente una bella gatta da pelare il prossimo anno.

Ma non è tutto, secondo alcuni media spagnoli, da sempre molto faziosi e libertari, sembra ci sia una vera a propria caccia al complotto e alla cospirazione, poiché, secondo loro, Valentino Rossi starebbe sabotando la stagione di Marc Marquez da dietro le quinte. Un vera e propria sitcome degna deli migliori palcoscenici cinematografici.